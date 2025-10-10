Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers; Semana 6 de la NFL

La Semana 6 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Tampa Bay Buccaneers y los San Francisco 49ers, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada para entrar a postemporada.

Los de Tampa Bay llevan una marca de 4-1 después de cinco semanas en la campaña y este será su oportunidad para vencer a un rival de conferencia; por su parte, los de San Francisco disputarán un estupendo encuentro ante los Buccaneers, en busca de complicarles su panorama en la División Sur.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en la pelea, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

No fear this spooky season 🙂‍↕️ pic.twitter.com/Vf2BtDJHUs — San Francisco 49ers (@49ers) October 10, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Tampa Bay Buccaneers vs San Francisco 49ers

El partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los San Francisco 49ers se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025, en el Raymond James Stadium, ubicado en Tampa, Florida. La patada de salida será en punto de las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: domingo 12 de octubre del 2025

Hora: 14:25

Estadio: Raymond James Stadium

Transmisión: Fox Sports

The Krewe is back home Sunday 🔥 pic.twitter.com/afdfaY4Z3o — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 10, 2025

Tampa Bay Buccaneers y San Francisco 49ers quieren su quinta victoria de la temporada

El equipo dirigido por Todd Bowles viene de vencer a los Seattle Seahawks en un partido bastante cerrado que terminó con un marcador de 35-38, mientras que los de Kyle Shanahan intentarán hacer lo mismo que lograron ante Los Ángeles Rams.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar su quinta victoria a su cuenta personal, pues los dos equipos llegan a este cotejo con una marca de 4-1, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO