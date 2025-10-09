New York Giants consigue su segunda victoria tras humillar a los Philadelphia Eagles en el TNF

Los New York Giants recibieron con los brazos abiertos a los Philadelphia Eagles en el inicio de la Semana 6 de la NFL. Los pupilos de Nick Siriani pensaban que sería fácil vencer a un equipo con marca de 1-4, pero al final los Gigantes humillaron a su rival divisional por un marcador de 34-17.

La balanza del partido inició inclinada para el lado de los visitantes, pues gracias a un gol de campo de Jake Elliott pusieron sus primeros tres puntos en el marcador; sin embargo, no se esperaban que los locales marcaran 13 unidades seguidas en el primer cuarto.

Jaxson Dart y Wan’dale Robinson, con la ayuda del punto extra de Jude McAtamney, pusieron el marcador 13-3 a su favor, con cinco minutos en el reloj, aunque antes de iniciar el segundo cuarto, Dallas Goedert logró la primera anotación para los actuales campeones y cortar la distancia en el tablero.

FINAL: Giants show out on TNF! pic.twitter.com/XL30HSD6Ni — NFL (@NFL) October 10, 2025

El segundo episodio inició con el show de Jalen Hurts, logrando su primer touchdown del partido y lamentablemente el último para la escuadra de Philadelphia en el encuentro, quedándose con 16 unidades en el marcador.

Los 35 minutos que restaron en el compromiso en el MetLife Stadium fueron completamente para los Gigantes de Nueva York, pues Cameron Skattebo fue el encargado de anotar los tres siguientes touchdowns para el equipo comandado por Brian Daboll y, con un Jude McAtamney que no falló ningún punto extra, los Giants sumaron su segunda victoria de la campaña.

Philadelphia intentaba encontrar las diagonales, pero la defensa del conjunto de Nueva York no dejaba pasar al arsenal de Jalen Hurts de medio campo, teniendo que despejar la pelota y sin poder sumar puntos en la segunda parte del cotejo divisional.

195 yards through the air.

60 on the ground.

And a W.@JaxsonDart aura 📈 pic.twitter.com/QmDDoVpOgM — NFL (@NFL) October 10, 2025

La última vez que los New York Giants vencieron a los Philadelphia Eagles fue el 7 de enero del 2024, cuando Saquon Barkley aún militaba en Nueva York; en la Semana 18 de la Temporada del 2023, los Gigantes sumaron su quinta victoria en esa ocasión y las Águilas sufrieron su quinto descalabro en la campaña.

Esta victoria significa mucho para los de Nueva York, pues es un rival directo en la división; además, los Washington Commanders sonríen con este resultado, pues si llegan a ganar su encuentro de la Semana 6 ante los Chicago Bears, igualarían en partidos a los campeones y comenzará la pelea por el liderato de la División Este de la Conferencia Nacional.

En la Semana 7 los Philadelphia Eagles visitarán la casa de los Minnesota Vikings, en busca de volver a la senda del triunfo, pues los Gigantes les propinaron su segunda derrota al hilo en la campaña, mientras que los New York Giants se meterán al Empower Field at Mile High para medirse contra los Denver Broncos.

DCO