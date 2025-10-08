Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New York Giants vs Philadephia Eagles; Semana 6 de la NFL

Giants recibe a los Eagles para un juego divisional en el Thursday Night Football.

La Semana 6 de la National Football League iniciará con un duelo clave entre los New York Giants y los Philadelphia Eagles, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los locales necesitan una victoria para poder pelear un puesto en la postemporada en su división.

Los de Nueva York llevan una marca de 1-4 después de cinco semanas y este será una oportunidad muy importante para ellos, pues podrían derrotar a un rival de su división; por su parte, los de Philadelphia disputarán este encuentro en busca de su quinta victoria de la campaña.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS New York Giants vs Philadelphia Eagles

El partido entre los New York Giants y las Philadelphia Eagles se jugará este jueves, 8 de octubre del 2025, en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford. La patada de salida será en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: jueves 8 de octubre del 2025

Hora: 18:15

Estadio: MetLife Stadium

Transmisión: Fox Sports

Philadelphia quiere mantener a New York en el fondo de la División Este

El equipo dirigido por Brian Daboll viene de caer derrotado ante los New Orleans Saints en la Semana 5 de la NFL, mientras que los de Nick Siriani intentarán olvidar lo ocurrido contra los Denver Broncos, franquicia que le propinó su primer descalabro a los vigentes campeones de la liga.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

