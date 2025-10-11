México vs Argentina: Alineaciones para los cuartos de final del Mundial Sub-20; ¡van con todo!

La Selección Mexicana busca su pase a las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20, pero enfrente tiene un rival complicado como lo es la Selección Argentina, por lo que el entrenador del Tricolor, Eduardo Arce, saldrá con lo mejor que tiene.

Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel son de los mejores jugadores que tiene México en este torneo con límite de edad, pero nombres como Alexei Domínguez y Diego Ochoa han estado dando mucho de qué hablar y quienes se esperan sean titulares ante la albiceleste.

Posibles alineaciones

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, José Pachuca, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elias Montiel, Alexei Dominguez, Iker Fimbres, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler, Valentino Acuña, Milton Delgado, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco.

¿Dónde ver México vs Argentina de la Copa Mundial Sub-20 de cuartos de final?

El partido de los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre México y Argentina inicia HOY sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y la podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX.

#Sub20 | Así nuestro día previo a Cuartos de Final de este Mundial. 🏆



Mucho trabajo, preparación, energía y buena vibra. ¡Vamos juntos! #ProyectoSelecciones 🙌🇲🇽 pic.twitter.com/Avqm73rSkQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 11, 2025

Choque de potencias entre México y Argentina

México y Argentina son posiblemente los dos mejores equipos al momento en la Copa del Mundo Sub-20, pues el Tricolor avanzó de manera invicta, empatando dos juegos y ganando uno, mientras que la Albiceleste ganó todos y cada uno de sus duelos.

El juego de este sábado en Chile será la cuarta vez que aztecas y argentinos se vean las caras en un Mundial Sub-20, con un balance de dos victorias para Argentina y uno para México, aunque ya han pasado 15 años desde la última vez.

#Sub20 | Nuestro equipo habló en la zona mixta previa a nuestro partido de Cuartos de Final en Chile 2025.



Estamos preparados para mañana. 🫡#ProyectoSelecciones 🎙️ pic.twitter.com/tjwTLYTRK2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 11, 2025

La última vez que chocaron fue en la fase de grupos del Mundial de Colombia 2011, donde Argentina logró una victoria por la mínima con un gol de Erik Lamela. Desde entonces, ambos equipos han evolucionado y se han enfrentado a diferentes desafíos en el futbol internacional juvenil.

La edición de 2011 fue significativa para Argentina, ya que culminaron el torneo alzando el trofeo, reafirmando su dominio en el futbol juvenil con un total de seis títulos en la historia de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, lo que los convierte en la selección más laureada en esta categoría.

