México hace otro ridículo, ahora ante Colombia: es goleado y exhibido: resumen y goles (VIDEO)

México fue goleado por Colombia en un amistoso celebrado en el A&T Stadium de Arlington, Texas.

La Selección Mexicana fue goleada 4-0 por Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el primero de dos compromisos que el equipo dirigido por Javier Aguirre afronta en la penúltima Fecha FIFA del año, en un duelo en el que se vio desdibujado.

La escuadra cafetera puso tierra de por medio al minuto 16 luego de que Jhon Lucumí concretó con un remate de zurda en el área tras una asistencia de James Rodríguez en un tiro libre. La jugada fue revisada en el VAR por un aparente fuera de lugar, mismo que no existió.

¡GOL DE COLOMBIA!⚽🇨🇴



Los Cafeteros se adelantan en una jugada a balón parado 😱



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠 #CompavsParce pic.twitter.com/F0H65hkBzx — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

¡Gol de Colombia! 🇲🇽⚽🔥



Lucho Díaz baila a la Selección Mexicana y marca el segundo ‼️👀



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsParce pic.twitter.com/B5W6sQ4QY0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

Colombia fue en busca de aumentar la distancia ante un Tricolor que lo intento con más ímpetu que ideas en el resto de la primera mitad.

Orbelín Pineda tuvo la primera de México en el segundo tiempo con un potente tiro de derecha de tres dedos en el centro del área tras una asistencia de Alexis Vega al minuto 47.

Antes de permitir una reacción de México, Luis Díaz, la nueva estrella del Bayern Múnich, definió por arriba de Luis Ángel Malagón en el área para ampliar la ventaja de Colombia al 56’ en un contragolpe tras ser asistido por James Rodríguez.

Jefferson Lerma with an absolute thunderbolt for Colombia #CPFC pic.twitter.com/aIPpR4KIlQ — Henry Swain (@henryswainjourn) October 12, 2025

🇨🇴 GOOOL de Johan Carbonero. Asistencia de Juanfer. 4-0 gana Colombia ante México 🇲🇽, al 87’ https://t.co/bvGxSaGua0 — Pipe Sierra (@PSierraR) October 12, 2025

Luis Romo, Erick Sánchez e Hirving Lozano ingresaron a la cancha inmediatamente después del segundo tanto de los Cafeteros. Abandonaron la cancha Marcel Ruíz, Orbelín Pineda y Diego Lainez.

Jefferson Lerma hizo más abultado el marcador al minuto 64 con un fogonazo de derecha luego de un tiro libre a favor de los sudamericanos. Luis Ángel Malagón apenas tocó el balón, pero nada pudo hace ante semejante bombazo.

Johan Carbonero puso fin a la goleada al minuto 87 tras un pase largo de Juan Quintero en un contragolpe para hacer más abultado el marcador.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana volverá a jugar el próximo martes 14 de octubre, cuando enfrente a su similar de Ecuador en el Estadio AKRON de Guadalajara.

Será el segundo y último juego del Tricolor en la Fecha FIFA de este mes ante un Ecuador que el viernes igualó 1-1 con Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

EVG