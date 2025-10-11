México es humillado por Argentina y los memes son crueles con Gilberto Mora y sus compañeros (FOTOS)

México acaba de ser derrotado por su similar de Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 y humillado por la afición de ese país en las redes sociales por los crueles memes que publicaron para burlarse de Gilberto Mora y sus compañeros después de dejarlos en el camino por el título.

Lamentablemente, el jugador que se llevó más memes por parte de la afición argentina fue el joven de 16 años de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, pues los rivales se preguntaron dónde quedó la superestrella de México.

Cabe recalcar que la Selección Mexicana Sub-20 no puede vencer a Argentina en este torneo desde 2007, cuando la Albiceleste dejó fuera en cuartos de final al Tricolor por un marcador de 1-0.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.



Gracias por acompañarnos en este viaje, Incondicionales. 💚 #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/lFCjwOSzMS — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 12, 2025

Estos son los memes más crueles del México vs Argentina

Después del silbatazo final en el México vs Argentina, las redes sociales se inundaron de memes muy crueles en contra de la Selección Mexicana por perder por tercera vez ante la Albiceleste en el Mundial Sub-20.

Esta imagen define bastante bien lo que es un Argentina vs México pic.twitter.com/ROnTx1VbId — Elwacho (@elwaacho_) October 12, 2025

El partido de Gilberto Mora, la mega estrella mundial, contra la selección Argentina

pic.twitter.com/lhf2IoP3Rd — Joaconel. (@Joaconel) October 12, 2025

Yo buscando al Super Gilberto Mora que los mexicanos decían que era buscado por el Barcelona, Real Madrid y Chelsea

pic.twitter.com/QefWp4GdjU — Fran (@frabigol) October 12, 2025

Argentina vs la Mexico Sub 20 de gilberto morapic.twitter.com/kg77ieovXg — nahuel ' (@nahuelinhoo) October 12, 2025

¡SE BUSCA! ⚠️

Nombre: Gilberto Mora

Edad: 16 años

Se le vio por última vez al minuto 1 del partido entre #ARG y #MEX, en Santiago de Chile.😰 pic.twitter.com/olkDn9ISwE — nahuel ' (@nahuelinhoo) October 12, 2025

"Gilberto Mora, la sorpresa del sub-20"

"Ochoa, promesa del equipo"

"México candidato a ganar el mundial"pic.twitter.com/BYbeAxt6c7 — Deku Xeneize (@DekuXeneize) October 12, 2025

Argentina le ganó a México, no importa cuando leas esto. pic.twitter.com/MopR9hV9Pd — Ulises (@UlisesDavid__) October 12, 2025

De Placente para México. 🤫 pic.twitter.com/gmZl0JvFoc — En Una Baldosa (@enunabaldosa) October 12, 2025

Los pibes de Argentina hoy contra México: pic.twitter.com/TX2lrWUvpx — Dr Gagardo (@Dr_GaIIardo) October 12, 2025

la sub 20 le ganó a mexico en territorio chileno pic.twitter.com/Nff2Mn5lro — car 🇦🇷 VIO A SKZ ⭐⭐⭐ (@bokueyes) October 12, 2025

Los argentinos no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de México una vez más, pues le han ganado a la Selección Mexicana tanto en la Sub-20 como con la Mayor en varias ocasiones.

