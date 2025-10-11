México es humillado por Argentina y los memes son crueles con Gilberto Mora y sus compañeros (FOTOS)

México acaba de ser derrotado por su similar de Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 y humillado por la afición de ese país en las redes sociales por los crueles memes que publicaron para burlarse de Gilberto Mora y sus compañeros después de dejarlos en el camino por el título.
Lamentablemente, el jugador que se llevó más memes por parte de la afición argentina fue el joven de 16 años de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, pues los rivales se preguntaron dónde quedó la superestrella de México.
Cabe recalcar que la Selección Mexicana Sub-20 no puede vencer a Argentina en este torneo desde 2007, cuando la Albiceleste dejó fuera en cuartos de final al Tricolor por un marcador de 1-0.
Técnico de Argentina termina de hundir a México con esta insólita reacción en el Mundial Sub-20 (VIDEO)
Estos son los memes más crueles del México vs Argentina
Después del silbatazo final en el México vs Argentina, las redes sociales se inundaron de memes muy crueles en contra de la Selección Mexicana por perder por tercera vez ante la Albiceleste en el Mundial Sub-20.
Los argentinos no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de México una vez más, pues le han ganado a la Selección Mexicana tanto en la Sub-20 como con la Mayor en varias ocasiones.
DCO