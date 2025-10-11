Así fue el brutal codazo de Tahiel Jiménez al final del México vs Argentina del Mundial Sub-20

Tahiel Jiménez fue expulsado en la compensación del México vs Argentina por un codazo.

Tahiel Jiménez, delantero de Santos, fue uno de los dos expulsados de México en la derrota ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile, luego de que vio la tarjeta roja por un codazo a un zaguero de la Albiceleste.

Con la frustración por la derrota, el atacante mexicano le propinó un codazo a un defensa de los sudamericanos en el último minuto de compensación e inmediatamente después le fue mostrado el cartón rojo.

Cinco minutos antes de Tahiel Jiménez también fue expulsado el defensa Diego Ochoa, quien al 92′ también recibió una segunda tarjeta amarilla por juego peligroso sobre Mateo Silvetti, lo que desató un conato de bronca entre integrantes de ambas selecciones.

¿Cuántos goles hizo Tahiel Jiménez en el Mundial Sub-20?

Tahiel Jiménez fue uno de los delanteros de la Selección Mexicana que compitió en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile, donde marcó un gol.

La única anotación que el hijo de Walter Lorito Jiménez hizo fue en el triunfo de 4-1 sobre la selección anfitriona en la ronda de octavos de final.

Tahiel Jiménez tuvo actividad en los cinco duelos que México disputó en el Mundial Sub-20, donde el equipo dirigido por Eduardo Arce registró dos victorias, dos igualadas y un descalabro.

Se alarga mala racha de México ante Argentina en el Mundial Sub-20

México no pudo cortar su racha ante Argentina en el Mundial Sub-20, donde llegó a tres encuentros en fila sin imponerse a la Albiceleste en el certamen de la categoría.

Se trató de la cuarta ocasión en la que ambas selecciones midieron fuerzas en esta competencia, donde el Tricolor solamente se impuso en los octavos de final de Nigeria 1999.

EVG