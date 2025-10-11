Se escucha el grito homofóbico en el México vs Argentina del Mundial Sub-20 por el coraje de la afición

La afición mexicana mostró su coraje con los jugadores de México Sub-20 al hacer presente el grito homofóbico en el partido ante Argentina en varias ocasiones. Cuando el Tricolor estaba 2-0 abajo en el marcador y las ganas de los futbolistas ya no eran las mismas, desde la grada se escuchó el put*.

Después de que un argentino empujó y derribó a Gilberto Mora sin balón, la afición desde la grada comenzó a gritar y reclamar la acción en contra del joven de 16 años, pero en el siguiente saque de meta de Argentina, se volvió a escuchar el grito homofóbico en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Lamentablemente, al final del partido, el enojo de los jugadores mexicanos generó que dos se fueran expulsados en el tiempo de compensación; primero fue Diego Ochoa, que vio su segunda amarilla en el partido, y después de una revisión en el VAR, Tahiel Jiménez se fue antes a los vestidores por un codazo en la cabeza de un argentino.

#Sub20 |⏱️ 90+2' Tras la revisión con tecnología, el silbante decide sacar la segunda amarilla a Diego Ochoa, quien, por lo tanto, se va expulsado.



🇲🇽0-2 🇦🇷#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 12, 2025

¿Se detuvo el partido entre México y Argentina por el grito homofóbico?

Desde hace unos años, la FIFA inició una campaña para erradicar el grito homofóbico en el futbol profesional y en el partido entre México y Argentina se escuchó en repetidas ocasiones.

Como ha ocurrido en varios partidos de la Selección Mexicana Mayor, el encuentro se detiene y el árbitro inicia el protocolo contra el grito homofóbico; sin embargo, en el cotejo del Mundial Sub-20 esto no ocurrió y el encuentro siguió su marcha, aunque desde las gradas bajara el grito por parte de la afición.

Aunque en esta ocasión los fanáticos que asistieron al estadio no ocupaban el grito homofóbico como diversión, sino que fue para mostrar su descontento y coraje por el marcador que sufría la Selección Mexicana ante un rival que no han podido vencer en este torneo hace muchos años.