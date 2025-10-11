Técnico de Argentina termina de hundir a México con esta insólita reacción en el Mundial Sub-20 (VIDEO)

México cayó derrotado a manos de Argentina y terminaron siendo eliminados del Mundial Sub-20; sin embargo, una reacción que se llevó los reflectores durante la recta final del partido fue la del técnico de la Albiceleste, Diego Placente, quien se hizo de palabras con Eduardo Arce y al final lo mandó a callar.

Durante el minuto 88 de tiempo corrido, uno de los futbolistas argentinos empujó sin balón a Gilberto Mora y lo derribó cerca de las bancas. La bronca se hizo más grande y los dos técnicos comenzaron a discutir, pero al final el de Argentina decidió terminar con la discusión llevándose el dedo índice a la boca y pidiéndole a Arce que guardara silencio.

Esta acción le dio la vuelta al mundo enseguida y los aficionados argentinos no tardaron en compartir el video en redes sociales, festejando lo realizado por Diego Placente contra el técnico de México en medio de una discusión entre los jugadores en campo.

Diego Placente, mandando a callar a los méxicanos me da años de vida: pic.twitter.com/hCmHto98no — Ignacio Fernandez (@NachoValleok) October 12, 2025

México no vence a Argentina en el Mundial Sub-20 desde 2007

El técnico de Argentina y sus pupilos vencieron por tercera vez a México en un Mundial Sub-20, dejando fuera al Tricolor en los cuartos de final por un marcador de 2-0 después de 90 minutos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Los mexicanos y argentinos se han enfrentado en cuatro ocasiones en este torneo juvenil, en 1999, 2007, 2011 y 2025; lamentablemente, la balanza se inclina un poco más para la Albiceleste con el marcador de esta tarde, pues los centroamericanos suman tres victorias sobre solo una de México.

Desde el 2007, la Selección Mexicana no puede derrotar a Argentina en la Copa del Mundo Sub-20; en esa ocasión, Argentina venció 1-0 a México para avanzar a las semifinales de la competencia, la cual se llevó a cabo en Canadá. En esa edición los argentinos terminaron siendo campeones con Sergio Agüero como su mejor futbolista.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.



Gracias por acompañarnos en este viaje, Incondicionales. 💚 #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/lFCjwOSzMS — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 12, 2025

Argentina ya conoce a su rival para las semifinales del Mundial Sub-20

Después de vencer a México en los cuartos de final por marcador de 2-0, Argentina ya se coloca entre las cuatro mejores selecciones del torneo y ya conocen al rival que enfrentarán en busca de llegar a la gran final del certamen.

La Albiceleste se medirá ante Colombia en la antesala del partido por el título; los Cafeteros lograron remontar el encuentro ante España para dejar fuera a La Roja e ir en busca de su primer título de una Copa del Mundo Sub-20.

El cotejo entre Argentina y Colombia se disputará el próximo miércoles 15 de octubre para definir al primer finalista de la Copa del Mundo Sub-20.

DCO