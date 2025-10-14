México, con 7 derrotas en los últimos 9 duelos ante sudamericanos

Futbolistas de la Selección Mexicana se lamentan tras la derrota del sábado pasado ante Colombia.

Javier Aguirre vive su tercera etapa al mando de México, la cual a poco menos de un año del inicio de la Copa del Mundo no vive su mejor momento, pues su siguiente juego es ante Ecuador y el Tricolor tiene siete derrotas en sus últimos nueve encuentros ante rivales de Conmebol, mismos a los que el cuadro azteca no vence desde mayo del 2024.

Un empate frente a Ecuador y la victoria ante Bolivia el 31 de mayo del 2024 con gol de Efraín Álvarez, ambos duelos realizados en Estados Unidos, salvan a la Selección Mexicana de tener sólo derrotas en sus más recientes duelos ante combinados sudamericanos, sumado a que tienen 20 goles en contra y solo 4 a favor.

El descalabro más reciente frente a un conjunto de la Conmebol fue ante Colombia, que gracias a Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero se llevaron la victoria por pizarra de 4-0, la peor derrota de Aguirre como DT nacional.

En esta última etapa como timonel de los aztecas, El Vasco ya recibió cuatro tantos, ante Suiza, en meses pasados, pero la diferencia en el marcador fue de tan sólo dos dianas, ya que Santiago Giménez y Ángel Sepúlveda descontaron para el 4-2 final.

Otro juego en donde México recibió 4 goles fue el 23 de agosto del 2001 contra Liberia, aunque el Tricolor ganó 5-4.

El Vasco Aguirre suma cuatro derrotas en este proceso mundialista, además de cinco duelos igualados y 12 victorias, con 30 goles anotados, por 20 concedidos, para una efectividad al momento de 65 por ciento, a ocho meses de que arranque la Copa del Mundo en donde el país, al lado de Estados Unidos y Canadá, será anfitrión.

Además, el Tricolor tiene tres juegos al hilo sin poder ganar, pues sumada a la derrota ante Colombia, en la pasada Fecha FIFA se tuvieron dos empates, 0-0 frente a Japón y 2-2 contra Corea del Sur. La última conquista mexicana fue en la final de la Copa Oro, 2-1 ante Estados Unidos.

El cuadro comandado por Javier Aguirre fue totalmente dominado por los cafeteros en el AT&T Stadium, lo que no dejó nada contento al entrenador mexicano, quien en conferencia de prensa dijo que hubo jugadores a los que les quedó grande el escenario, aunque asumió la responsabilidad final, como es su estilo.

“El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura. Lo único que vale es el resultado”, dijo tras el partido el entrenador.

Para el estratega del Tricolor, no todo fue malo en el duelo en suelo texano, ya que hubo cosas para recuperar en cuanto a funcionamiento, pese a que los aficionados quedaron muy enojados por el nivel mostrado por elementos como Jorge Sánchez, Luis Malagón, Orbelín Pineda y más.

“El funcionamiento podemos rescatar cosas, del funcionamiento con la pelota, creo que los cuatro goles son evitables, nos falta saber competir mejor, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego”, dijo ante los medios.

En lo que Javier Aguirre coincide con aficionados y expertos, es que el 4-0 ante Colombia demuestra una realidad. Sin embargo, el timonel sabe que debe darle la vuelta rápido al tema ánimo.

“Lo vengo repitiendo, quiero esto. A mí me sirve de poco ganar hoy 4-0 a Serbia, eso puede confundir y ésta es una realidad. Duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección, pero intentaré reanimarlos y enseñarles bien en qué nos equivocamos y trataré de cambiar las cosas en Guadalajara”, indicó.

Javier Aguirre y sus pupilos deberán sacudirse la derrota ante James Rodríguez y compañía, pues tienen su último compromiso de este parón de clubes ante Ecuador, otra selección que está entre las mejores de la Conmebol. El choque es más especial, porque será en Guadalajara, en el Estadio AKRON, casa de las Chivas.

La caída del Tricolor ante Colombia coincidió con la eliminación de México en el Mundial Sub-20 ante Argentina. La generación de Obed Vargas, Elías Montiel y el adelantado Gilberto Mora, de solamente 16 años, fue eliminada en cuartos de final de la justa que se está celebrando en Chile.

Periodos de el Vasco con el Tricolor

Primera etapa (2001-2002)

Partidos dirigidos: 27

Victorias: 17

Empates: 3

Derrotas: 7

Segunda etapa (2009-2010)

Partidos dirigidos: 32

Victorias: 20

Empates: 6

Derrotas: 6

Tercera etapa (2024-presente)

Partidos dirigidos: 21

Victorias: 12

Empates: 5

Derrotas: 4

Goles a favor: 30

Goles en contra: 20