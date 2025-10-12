¡Explota! Javier Aguirre no tiene piedad y exhibe a jugadores de la Selección Mexicana por goleada

La Selección Mexicana cayó por goleada de 4-0 ante Colombia, en partido amistoso internacional de Fecha FIFA. El cuadro comandado por Javier Aguirre fue totalmente dominado por los sudamericanos, lo que no dejó nada contento al entrenador, quien en conferencia de prensa dijo que hubo jugadores a los que les quedó grande el escenario.

“El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura. Lo único que vale es el resultado”, dijo tras el partido el entrenador de México.

El Vasco Aguirre aseguró que el culpable de la derrota es él, como buen entrenador, se lanzó por delante para tomar el golpe, aunque fue duro con sus pupilos, ya que aseguró que “hubo jugadores que no estuvieron a la altura”, aunque no dio nombres.

Termina el partido en Arlington. pic.twitter.com/XlY1gzUE1S — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 12, 2025

Javier Aguirre rescata cosas de funcionamiento

Para el estratega del Tricolor, no todo fue malo en el duelo ante Colombia, ya que hubo cosas para recuperar en cuanto a funcionamiento. “El funcionamiento podemos rescatar cosas, del funcionamiento con la pelota, creo que los cuatro goles son evitables, nos falta saber competir mejor, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego”, dijo.

Javier Aguirre dijo que duele la derrota, pero que es una lección de la cual los jugadores pueden aprender, además que pueden sacar ajustes de zonas en donde pueden modificar cosas.

“Lo vengo repitiendo, quiero esto. A mí me sirve de poco ganar hoy 4-0 a Serbia, eso puede confundir y esta es una realidad. Duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección, pero intentaré reanimarlos y enseñarles bien en qué nos equivocamos y trataré de cambiar las cosas en Guadalajara”, indicó.

La Selección Nacional de México alcanzó el 87 por ciento de efectividad en los pases durante los primeros 45 minutos.



Que ese dato sea el presagio de un gran segundo tiempo. 🙏@VisaMX 💚🤍❤️ #PorMexicoTodo



* Publicidad para México pic.twitter.com/GbihA9rpee — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 12, 2025

El Vasco recordó los empates ante Japón y Corea, que ayudan a sacar conclusiones, al igual que el duelo ante Colombia, aunque dijo que no puedes esperar buenas cosas, cuando el rival llega poco y concreta mucho.

“Claro que este partido y los de Japón y Corea nos dan conclusiones. Competimos pero nos falta, hay cosas rescatables pero no puedes perder 4-0 sobre todo de esta manera. Creo que el rival tuvo poco y lo metió todo, eso nos lastima, pero hay muchas cosas por corregir. No todo fue malo, hay actuaciones que me gustaron y también colectivas”, comentó.

Para terminar, reiteró que hay cosas rescatables, aseguró que el marcador es lo menor importante.

“Insisto que es difícil hablar de que jugamos bien, solo hay cosas rescatables, el resultado es lo menos importante, pero esto es difícil porque claro que da sensación de que vamos para atrás, en mi análisis tengo que revisar las cosas buenas así como hubo jugadores que me quedaron a deber”,

aar