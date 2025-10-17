Ya es oficial: Tijuana confirma que será una nueva sede para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a poco menos de ocho meses de iniciar y la FIFA sigue alistando los últimos detalles para llevar a cabo el torneo internacional en México, Estados Unidos y Canadá. Este 17 de octubre, Tijuana anunció que será una sede para la Copa del Mundo.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, subió una publicación a sus redes sociales donde informa que la ciudad al norte del país fue elegida oficialmente como sede de un centro de entrenamiento para el Mundial del 2026.

Es decir que las selecciones que disputen sus partidos en ciudades cercanas a Tijuana, como Los Ángeles o Monterrey, podrán instalarse en la frontera norte del país para realizar sus entrenamientos previos a sus compromisos.

Tijuana fue elegida oficialmente como Sede de un Centro de Entrenamiento para el Mundial de la FIFA 2026!!⚽️



Estas son las 16 sedes elegidas por la FIFA para el Mundial 2026

Por primera vez en la historia, un Mundial de la FIFA se llevará a cabo en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, además de que se eligieron 16 ciudades para ser las sedes de los 104 partidos que se llevarán a cabo en el torneo internacional.

Toronto y Vancouver fueron las elegidas por Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las sedes de México y Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle por parte de Estados Unidos.

Además, dentro de estas ciudades o ciudades aledañas están varios centros de entrenamiento de los clubes de la MLS o Liga MX que recibirán a las selecciones en sus instalaciones para que puedan entrenar durante el mes que dura el torneo, así como ocurrió en el Mundial de Clubes.

¿Cuándo iniciará el Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya tiene fecha de inicio y el partido inaugural en el Estadio Azteca se llevará a cabo el 11 de junio del próximo año, entre la Selección Mexicana y uno de sus rivales del Grupo A, el cual se definirá el 5 de diciembre en el sorteo que se llevará a cabo en Washington D.C.

Después de poco más de un mes de actividad en México, Estados Unidos y Canadá, las dos selecciones que lleguen a la gran final del torneo se verán las caras el 19 de julio en la cancha del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, casa de los Giants y Jets de la NFL.

Por primera vez en la historia de los Mundiales, 48 países asistirán a la Copa del Mundo del 2026 y solo quedan 20 lugares en el certamen organizado por la FIFA.

