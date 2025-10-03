Confirmado: Guadalajara y Monterrey albergarán dos partidos más del Mundial 2026 y son muy importantes

Las tres sedes de México para el Mundial 2026 siguen preparándose para recibir a las selecciones y los equipos, pero Guadalajara y Monterrey fueron los recintos elegidos para recibir dos partidos más previo al inicio del torneo organizado por la FIFA.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó que el Estadio AKRON y el Estadio BBVA recibirán dos compromisos de repechaje para la Copa del Mundo del 2026, pero comentó que lo único que falta es que la FIFA confirme estos dos encuentros. Además, estos cuatro partidos se llevarán a cabo entre marzo y abril del siguiente año.

“Las fechas podrían ser entre marzo y abril, pero sí, lo más probable es que sean dos partidos de repechaje para el estadio de Guadalajara y dos para el estadio de Monterrey. Yo espero que en 15 días más podamos cerrar la confirmación”, comentó Pablo Lemus durante la inauguración del pabellón de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara.

TE RECOMENDAMOS: Boxeo Juan Manuel Márquez explota contra Canelo Álvarez y propone a sus herederos en el boxeo mexicano

Muy buen día. Vamos llegando a la inauguración de las Fiestas de Octubre 2025, donde presentaremos el Pabellón FIFA 2026. Estas son mis primeras fiestas como gobernador y por eso nos vestimos de gala, Al Estilo Jalisco. pic.twitter.com/GvSPAmop9q — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 3, 2025

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

El Mundial del 2026 ya conoce sus sedes, sus mascotas, el balón oficial y algunas selecciones invitadas; solo falta definir a los 12 grupos del torneo y esto se dará a conocer en el sorteo que está a escasos meses de llevarse a cabo.

La FIFA anunció que el 5 de diciembre será el día en el que la Selección Mexicana conozca a los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos, equipos a los que se medirá en la cancha del Estadio Azteca, Ciudad de México, y en el cuadrilátero verde del Estadio AKRON, Guadalajara.

El lugar elegido por el organismo para el sorteo es el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. Además, en esa fecha también se revelarán los cruces para el repechaje del Mundial 2026, así que también podremos conocer los partidos que podría albergar Guadalajara y Monterrey, previo al arranque de la Copa del Mundo.

¿Cuántos partidos va a recibir cada sede en México?

México recibirá su tercera Copa del Mundo en su historia, pero en esta ocasión compartirán el torneo con Estados Unidos y Canadá; nuestro país tendrá tres sedes durante el torneo organizado por la FIFA.

El Estadio Azteca albergará cinco partidos durante la competencia, tres de fase de grupos, uno de la ronda de 32 equipos y uno de octavos de final; por su parte, Guadalajara recibirá dos de repechaje y cuatro de fase de grupos.

Por último, el recinto en Monterrey tendrá tres encuentros de la primera fase y uno de la ronda de 32 equipos, más los dos de repechaje. Cabe recalcar que, solo la sede en la Ciudad de México y el Estadio AKRON tendrán partidos de la Selección Mexicana en fase de grupos.

DCO