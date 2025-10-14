Resumen y goles: México no puede con Ecuador y alarga su racha sin triunfo a cuatro juegos

México y Ecuador midieron fuerzas en un amistoso celebrado en el Estadio AKRON.

México cerró la Fecha FIFA con un empate 1-1 ante Ecuador en el Estadio AKRON de Guadalajara, donde lo más destacado fue que Germán Berterame consiguió su primer gol como seleccionado nacional. El Tricolor alargó a cuatro su racha de juegos sin triunfo, pues no gana desde que venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

Germán Berterame marcó su primer gol con la Selección Mexicana cuando definió con un tiro de derecha en el área, apenas a los 3 minutos de acción para poner en ventaja a los aztecas luego de que Érick Sánchez recuperó un balón en un intento de salida de los sudamericanos.

El delantero del Monterrey aprovechó un pase del jugador del América, quien robó un balón, para quedar sólo ante el guardameta Hernán Galíndez y abatirlo con un remate raso.

Cinco partidos le llevó a Germán Berterame conseguir su primer gol con la Selección Mexicana, con la que debutó el 15 de octubre del 2024 en la victoria por 2-0 ante Estados Unidos, en un amistoso que también se efectuó en el Estadio AKRON.

La ventaja no le duró demasiado a los dirigidos por Javier Aguirre, pues la escuadra sudamericana emparejó los cartones al minuto 20 con un penalti convertido por Jordy Alcivar. Enner Valencia recibió una falta de Raúl ‘Tala’ Rangel y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima.

Érick Sánchez estuvo cerca de devolverle la ventaja a México seis minutos más tarde con un disparo de zurda tras un pase de Julián Quiñones, pero el esférico se fue apenas a un costado de la portería.

El mediocampista del América tuvo otra ocasión al 33’ con un remate de cabeza que se fue muy arriba del arco tras un centro de Hirving Lozano.

Javier Aguirre movió sus piezas hasta el minuto 60, cuando mandó a la cancha a César Huerta, Marcel Ruíz y Santiago Giménez en sustitución de Hirving Lozano, Luis Romo y Germán Berterame, respectivamente.

Los ánimos se calentaron entre los jugadores de ambas selecciones al minuto 71 por juego peligroso de Érick Sánchez sobre Kendry Páez, acción por la que el mexicano fue amonestado.

Alexis Vega ingresó a la cancha en medio de abucheos al minuto 75, un recibimiento similar al que tuvo previamente el Chino Huerta, ambos por su pasado con Chivas.

