Dodgers vence de nuevo a Brewers y aumenta su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB

Max Muncy y Mookie Betts celebran un homerun de Dodgers ante Brewers en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.

Los Angeles Dodgers se pusieron 2-0 arriba sobre los Milwaukee Brewers, luego de vencerlos por pizarra de 5-1 en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB. El segundo encuentro entre ambos equipos también tuvo como sede el American Family Field, casa de los de Wisconsin.

Los Cerveceros se pusieron al frente en la primera entrada gracias a que Jackson Chourio bateó un homerun entre el jardín derecho y central. La ventaja le duró poco a los de casa, pues la franquicia de California empató y le dio la vuelta en el segundo inning con un cuadrangular de Teoscar Hernández y un doble al jardín derecho de Andy Pages.

Los Dodgers hicieron más grande la diferencia en el sexto episodio, en el que Max Muncy bateó un homerun al jardín central para poner 3-1 la pizarra.

Dodgers asegura la victoria sobre Brewers de visitante

El lanzador japonés Shohei Ohtani bateó un sencillo al jardín derecho y Kike Hernández anotó para el 4-1 de la novena angelina en la séptima entrada del cotejo en el American Family Field.

La última carrera del partido llegó en el octavo inning luego de que Tommy Edman bateó un sencillo al jardín derecho para que Will Smith anotara el definitivo 5-1 de los Dodgers, actuales campeones de la MLB.

Dodgers quiere liquidar en casa Serie de Campeonato ante Brewers

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB se traslada al Dodger Stadium, donde Los Ángeles irá en busca de dos triunfos más para asegurar su boleto a la próxima Serie Mundial.

El inmueble de los Dodgers recibirá los Juegos 3 y 4 ante los Brewers, y también un hipotético quinto partido en caso de que Milwaukee consiga la victoria en alguno de los dos siguientes cotejos.

Para que la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB vuelva al American Family Field, la novena de Wisconsin necesita ganar por lo menos dos de los próximos tres duelos contra los vigentes campeones del beisbol de Grandes Ligas.

