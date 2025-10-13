Dodgers pega primero y se pone en ventaja ante Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers gana a Brewers el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los actuales campeones de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers, empezaron con pie derecho su cruzada para buscar su segunda Serie Mundial consecutiva, pues se llevaron de manera agónica el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Milwaukee Brewers, que cayeron en su casa, el American Family Field, por pizarra de 2-1.

En un juego de defensiva precisas, la novena angelina se impuso gracias a un cuadrangular en la sexta entrada de Freddie Freeman, quien logró su primer vuela cercas de la postemporada. El año pasado Freeman fue clave con sus batazos para que los Dodgers se coronaran en el Clásico de Otoño.

Blake Treinen strikes out Brice Turang, and the @Dodgers survive in the 9th! #NLCS pic.twitter.com/fU1mdh4Erk — MLB (@MLB) October 14, 2025

La otra carrera del juego entró cuando Max Muncy piso home, gracias a que Mookie Betts tomó la base por bolas. El propio Muncy fue protagonista de la jugada que marcó el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Los Falcons frenan a Josh Allen y los Bills tienen su segunda derrota seguida en la temporada de la NFL

Con las bases llenas en la cuarta entrada, Muncy pegó elevado, que parecía se iba del estadio, pero el jardinero central Sal Frelick saltó y evitó el Grand Slam, aunque no pudo mantener la posición de la pelota. A Frelick se le escapó del guante, rozó la barda y regresó a su manopla.

Los Cerveceros tiraron a home, en donde lograron out forzado para Teoscar Hernández, quien había regresado a tercera a intentar pisar, pero corrió a buscar la carrera porque pensó que Frelick se había quedado con la bola.

Después el catcher William Contreras, quien ya había puesto fuera a Hernández, corrió a tercera y out a Will Smith, en una gran jugada defensiva de Milwaukee, que aguantó la casa llena con un out y lograron sacar la entrada sin daño, en una de las mejores acciones defensivas de la postemporada.

One of the most remarkable double plays you will EVER see 🤯#NLCS pic.twitter.com/xokoLsH7Jj — MLB (@MLB) October 14, 2025

En la novena, Roki Sasaki tuvo muchos problemas para conseguir los tres outs que terminaban el juego. Jackson Chourio le conectó al serpentinero japonés un elevado de sacrificio que permitió que Isaac Collins anotara el descuento.

El manager de los Dodgers sacó a Sasaki y metió al pitcher Blake Treinen, que tenía jugadores en primera y tercera, que representaban las carreras de la victoria para los Brewers. La misión era clara, conseguir el último out de Los Angeles, pero a Treinen se le llenó la casa con base por bolas.

Con el momento del juego y con la afición local más metida que nunca en el juego, Blake Treinen se fajó en la lomita para enfrentar a Brice Turang, quien se podía vestir de héroe, pero abanicó y se ponchó.

aar