¡Ayuda divina! Un sacerdote le dio a Steelers su pase a playoffs y este es el VIDEO que lo comprueba

Los Steelers recurrieron a un sacerdote antes de su decisivo duelo ante Ravens por el pase a playoffs de la NFL.

Los Steelers lograron de manera dramática el último boleto a los playoffs de la NFL con su cardiaca victoria sobre los Ravens, triunfo al que también habría colaborado un sacerdote que echó agua bendita en el Acrisure Stadium horas antes del duelo en el que también se definió al ganador del Norte de la Conferencia Americana.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un padre echando agua bendita en la cancha. Pero lo que más llamó la atención es que lo hizo en la misma zona de anotación que Tyler Loop, pateador de Baltimore, falló la patada que derivó en la victoria y en la clasificación de Pittsburgh a la postemporada.

Los #Steelers antes de iniciar el partido llevaron a un sacerdote a echar agua bendita. Pittsburgh es una ciudad con una comunidad católica muy importante. EN LA MISMA ZONA DE ANOTACIÓN que el pateador de los Ravens falló la patada para enviar a los Steelers a los playoffs… pic.twitter.com/8JUhNLnWYQ — Fernando Von Rossum (@fvonrossum) January 5, 2026

Todo parecía en contra de los Steelers y la afición en el Acrisure Stadium lucía desesperada, pero una combinación de Aaron Rodgers con Calvin Austin III le dio a los de casa el touchdown que necesitaban para llevarse el triunfo y el boleto a los playoffs de la NFL.

Pittsburgh, una ciudad con muchos católicos

La ciudad de Pittsburgh, localizada al oeste de Pensilvania, tiene una comunidad católica muy importante, motivo por el cual se habría acudido a un sacerdote para que las cosas le salieran bien a los Steelers en su lucha por clasificar a los playoffs de la NFL.

La Diócesis de Pittsburgh supervisa a cientos de miles de católicos en seis condados, y tiene su sede en la Catedral de San Pablo, aunque también se encuentra la Capilla de San Antonio, que alberga una gran colección de reliquias.

El catolicismo en la región se remonta a los tramperos franceses del siglo XVIII. La diócesis se estableció por la llegada de inmigrantes alemanes e irlandeses.

¿Contra quién van los Steelers en los playoffs de la NFL?

Los Pittsburgh Steelers se convirtieron en el rival de los Houston Texans en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL, que se pondrán en marcha el sábado 10 de enero.

El equipo de Pensilvania será local en el Acrisure Stadium contra los de Texas en el sexto y último duelo de la primera fase de la postemporada, y este encuentro está programado para llevarse a cabo el lunes 12 de enero.

El ganador entre los Steelers y los Ravens se convertirá en el contrincante de los Broncos en la ronda divisional, fase en la que Denver ya está instalado por ser el primer sembrado de la Conferencia Americana.

