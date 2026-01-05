Se definen playoffs de NFL: Steelers se lleva el último boleto de manera cardiaca

La temporada regular de la NFL llegó a su fin con la Semana 18 de la campaña, la cual definió a los últimos lugares de la postemporada y los equipos que llegan a los playoffs de la liga como el primer sembrado de cada conferencia, que se trata de los Seattle Seahawks por parte de la Nacional y los Denver Broncos del lado de la Americana.

Los aficionados a los emparrillados vivieron un auténtico partidazo de domingo por la noche entre Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens, encuentro que definió al último invitado a la postemporada del lado de la Conferencia Americana y al campeón de la División Norte.

El cotejo se lo terminaron llevando los de Pensilvania por marcador de 26-24, gracias a una combinación de Aaron Rodgers y Calvin Austin III con un minuto y 25 segundos por jugar, para darle una dramática victoria a los de Pensilvania, que además se coronaron por primera vez en el Norte de la Conferencia Americana desde el 2020.

El Dato: EL REGGAETONERO puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de poner el ambiente en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero.

Parecía que los de Maryland tenían asegurado el triunfo después del touchdown de Zay Flowers un minuto antes, pero los de casa consiguieron la anotación que necesitaban para obtener su boleto.

Durante la jornada del domingo, los Broncos, Patriots y Jaguars pelearon para ser el primer sembrado de la Conferencia Americana, franquicia que evita la primera ronda de los playoffs e inicia su participación hasta la Ronda Divisional; aunque Jacksonville consiguió la victoria ante los Tennessee Titans y Nueva Inglaterra derrotó a los Miami Dolphins en la última fecha, el resultado positivo de Denver le arrebató la oportunidad a sus dos rivales directos de soñar con el primer puesto de la AFC.

Al finalizar todos los partidos de la tarde, los comandados por Sean Payton lograron vencer a Los Ángeles Chargers por marcador de 19-3 para quedarse como el primer sembrado de la Conferencia Americana y mandar a los Patriotas a jugar la Ronda de Comodines, donde una sorpresa de los Cargadores de Los Ángeles los podría dejar fuera de la postemporada.

La última jornada de esta campaña inició el sábado pasado con dos partidos: Tampa Bay Buccaneers versus Carolina Panthers y el de los San Francisco 49ers contra los Seattle Seahawks. El primer encuentro definió el último boleto para la postemporada y el segundo al primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Aunque los de Tampa Bay vencieron al equipo de Carolina del Norte por un cerrado marcador de 16-14, ambas franquicias tuvieron que esperar hasta el domingo para saber si jugarían los playoffs, pues los New Orleans Saints y los Falcons tenían la última palabra. Al final, con la victoria de Atlanta, las Panteras comandadas por el joven Bryce Young fueron el último equipo en conseguir el boleto a los playoffs en la Conferencia Nacional.

La primera ronda de la postemporada ya tiene sus juegos definidos. Del lado de la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks volverán a la actividad tras los partidos de comodín, los Chicago Bears se medirán ante los Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, recibirán en casa a San Francisco 49ers y, por último, los Carolina Panthers se verán las caras con Los Ángeles Rams para pelear por uno de los boletos disponibles a la Ronda Divisional.

Del otro lado, en la Conferencia Americana, los Denver Broncos descansan la primera semana. New England Patriots se medirán ante Los Ángeles Chargers, los Jacksonville Jaguars se enfrentarán a los Buffalo Bills y los Ravens se verán las caras con los Houston Texans en el juego más reñido de la Ronda de Comodines.

La primera ronda de los playoffs comenzará el sábado 10 de enero y se extenderá hasta el lunes 12 del mismo mes; la Ronda Divisional se llevará a cabo el sábado 17 y domingo 18 de enero; los duelos de Campeonato de Conferencia serán el domingo 25 para definir a los dos equipos que jugarán el Super Bowl LX, partido que se jugará el próximo 8 de febrero en la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El último Super Bowl que se llevó a cabo en el estadio de los 49ers fue hace una década, cuando el 7 de febrero del 2016 los Denver Broncos derrotaron por marcador de 24-10 a los Carolina Panthers.