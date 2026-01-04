¡Oficial! Así se juegan los partidos de los playoffs de la NFL 2025; estas son las fechas y horarios

Los Panthers ponen en marcha los playoffs de la NFL 2025 con su duelo ante los Rams.

Los playoffs de la NFL 2025 quedaron definidos y las emociones comenzarán en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde los Carolina Panthers enfrentan a Los Angeles Rams en el primer partido de la ronda de comodines el próximo sábado 10 de enero, cuando también se enfrenten Bears y Packers en la rivalidad más añeja de la liga.

Los Steelers fueron los últimos clasificados a la postemporada tras una cardiaca victoria sobre los Ravens en el Acrisure Stadium, y con ello se convirtieron en el contrincante de los Houston Texans en el séptimo y último duelo correspondiente a la ronda de wild card.

Los Philadelphia Eagles, por su parte, recibirán en el Lincoln Financial Field a los San Francisco 49ers, su primer escollo en estos playoffs en busca del bicampeonato en la NFL. Denver Broncos y Seattle Seahawks descansan en la primera ronda de la postemporada por ser los primeros sembrados en la Conferencia Americana y Nacional, de manera respectiva.

Así se juegan los playoffs de la NFL 2025

Ronda de comodines

Sábado 10 de enero

Carolina Panthers vs Los Ángeles Rams (15:30 horas)

Chicago Bears vs Green Bay Packers (19:00 horas)

Domingo 11 de enero

Jacksonville Jaguars vs Buffalo Bills (12:00 horas)

Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers (15:30 horas)

New England Patriots vs Los Angeles Chargers (19:00 horas)

Lunes 12 de enero

Pittsburghs Steelers vs Houston Texans (19:00 horas)

Panthers regresa a playoffs tras casi una década de ausencia

Los Carolina Panthers jugarán unos playoffs de NFL por primera vez en ocho años, pues no accedían a la postemporada desde la campaña del 2016.

Eso no es todo, pues los de Charlotte también lograron su primer título divisional en una década, luego de que terminaron líderes en el Sur de la Conferencia Nacional por su mejor récord en los partidos contra Falcons y Buccaneers, que también terminaron la temporada regular con marca de 8-9.

Ahora, Bryce Young y compañía deben superar a los Rams para llevar a los Panthers a la ronda divisional de los playoffs de la NFL 2025.

¿Cuándo es el Super Bowl de la NFL?

El Super Bowl LX de la NFL está programado para llevarse a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de poner el ambiente en el show del medio tiempo en el partido que definirá al próximo campeón de la NFL.

