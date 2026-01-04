El VIDEO de Lamine Yamal en mal estado afuera de las instalaciones del Barcelona que le da la vuelta al mundo

Lamine Yamal fue captado en mal estado afuera de las instalaciones del Barcelona.

Lamine Yamal vuelve a estar en el ojo del huracán por temas extra cancha, luego de que en redes sociales circula un video en el que se le ve en mal estado en su carro afuera de las instalaciones del Barcelona, que comenzó el 2026 con una victoria de 2-0 sobre el Espanyol en el derbi catalán.

En el breve clip se observa al joven extremo de 18 años en el asiento del copiloto. Se le ve puesto el gorro de su chamarra y con cara de sueño, al tiempo que voltea a uno de los celulares que graba el sorpresivo momento.

Que ASCO 🤮 🤮!! Así llegó al entrenamiento del @FCBarcelona_es su jugador Lamine Yamal, como se ve desde su coche 🚗 va en condiciones lamentables , el club tuvo que blanquear y mentir sobre este incidente, es un Mal 💔 Profesional y Flick está harto 🤐pic.twitter.com/xRBdW99D2N — predicador blanco (@PBlanco12487) January 3, 2026

De acuerdo con medios locales, Lamine Yamal sí ingresó a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones del Barcelona, que no hizo del conocimiento público este polémico incidente de su jugador estrella.

¿Qué dijo el Barcelona sobre el retiro prematuro de Lamine Yamal?

El polémico video de Lamine Yamal en mal estado fue grabado el 1 de enero, dos días antes de que el Barcelona enfrentaran al Espanyol en su primer partido del 2026.

Sin embargo, todo lo que se sabe de su mal estado es por los medios locales, pues el equipo blaugrana no emitió un comunicado al respecto.

Reportes de medios españoles indicaron que Lamine Yamal se retiró de las instalaciones del Barcelona poco tiempo después de haber llegado a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, sitio al que se presentó con malestar general.

El resto de los jugadores del conjunto culé entrenaron con normalidad el primer día del 2026 bajo las órdenes del alemán Hansi Flick, quien cumple su segunda temporada como director técnico de la entidad catalana.

Lamine Yamal completa los 90 minutos en triunfo del Barcelona en el derbi catalán

A pesar de presentarse en mal estado a las instalaciones del Barcelona, Lamine Yamal completó dos días después los 90 minutos en el 2-0 de los blaugranas sobre el Espanyol en el derbi catalán.

Hansi Flick puso como titular al extremo derecho español en el encuentro disputado en el RCDE Stadium, donde los culés se impusieron gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Lamine Yamal registra nueve goles y 11 asistencias en 21 partidos oficiales con el Barcelona en lo que va de la Temporada 2025-2026, en toda clase de torneos.

