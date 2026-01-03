Barcelona comienza el 2026 con victoria sobre Espanyol en el derbi catalán (VIDEO)

Dani Olmo y Robert Lewandowski marcaron sobre la recta final y el Barcelona se impuso 2-0 al Espanyol en el derbi catalán, en la Jornada 18 de LaLiga, en el que fue su primer partido del año en el 2026, resultado con el que ratifica su liderato en el futbol español.

Los dos goles del encuentro cayeron en los últimos momentos del cotejo desarrollado en Cornellà-El Prat. Dani Olmo puso el 1-0 al minuto 86 con un magistral disparo de derecha fuera del área tras ser asistido por Fermín López.

El delantero polaco Robert Lewandowski puso cifras definitivas al 90′, cuando convirtió el 2-0 para asegurar el triunfo del Barcelona en el derbi catalán con un tiro de derecha en el centro del área, también a pase de Fermín López.

Barcelona, con la mente puesta en la Supercopa

El Barcelona tiene su primer gran reto del año esta semana, pues afronta la Supercopa de España, en la que el próximo miércoles 7 de enero buscará su pase a la final.

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick se ven las caras con el Athletic de Bilbao en el Kings Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

Si el Barcelona derrota a los Leones, en la final enfrentará al vencedor del derbi madrileño entre el Real y el Atlético, que se enfrentan el jueves 8 de enero.

El partido de la gran final de la Supercopa de España está programado para desarrollarse el próximo 11 de enero en Arabia Saudita. Ése día podría tener lugar el primer clásico español del 2026, siempre y cuando Barcelona y Real Madrid ganen a mitad de semana.

Barcelona, más líder que nunca en LaLiga

El Barcelona llegó a 49 unidades en LaLiga después de su victoria de 2-0 sobre el Espanyol, resultado con el que se afianzó en el liderato del campeonato del futbol español.

Los culés de momento le llevan siete puntos de ventaja al Real Madrid, que el domingo 4 de enero recibe al Betis en el Estadio Santiago Bernabéu.

EVG