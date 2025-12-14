¡Se volvió loco! Se filtra VIDEO de una leyenda del Barcelona agrediendo a una persona arriba de un avión

Exjugador del Barcelona fue captado agrediendo a una persona en un avión.

Una leyenda del Barcelona está atravesando un terrible momento, pues en redes sociales se filtró un video donde se puede ver que un pasajero está grabando el momento exacto en el que Joao Cancelo se acerca a su lugar para agredirlo.

El defensa portugués que actualmente juega en el Al-Hilal perdió la cabeza arriba del avión en el que iba, pues en las imágenes se puede ver que se acerca al asiento de la persona que está grabando, le empieza a gritar, le agarra la mano y al final le suelta un golpe al celular del pasajero.

La respuesta de la afición fue reprobar la acción por parte de Joao Cancelo, pues varios comentarios decían que estaban felices de que el defensa portugués no fuera convocado para la UEFA Nations League y que esperan que Roberto Martínez no lo llame para el Mundial del 2026.

De jugador del Barcelona a agredir a una persona en un avión

Joao Cancelo tuvo un fugaz paso por el Barcelona, pues solo vistió los colores blaugranas en una temporada, pero se ganó los corazones de los aficionados culés por sus buenas actuaciones cuando era titular con el equipo.

Sin embargo, tras un año en la ciudad española, el defensa portugués decidió dejar al equipo para mudarse a la liga de Arabia Saudita con el Al-Hilal, club con el que jugó el Mundial de Clubes de este año, pero fue olvidado por Roberto Martínez en la Selección de Portugal.

Sin embargo, después de una gran carrera en Europa, ahora el exjugador del Barcelona está siendo recordado y es tendencia en redes sociales por sus acciones fuera del campo, como esta agresión hacia un pasajero arriba de un avión comercial, pero lo peor de todo es que traía la indumentaria de su equipo.

Estos son los números de Joao Cancelo con el Al-Hilal

Joao Cancelo decidió mudarse a la liga de Arabia Saudita para jugar con el Al-Hilal, uno de los mejores equipos del torneo árabe, además de que tuvo la oportunidad de jugar la primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes.

El defensa portugués lleva 44 partidos disputados con la camiseta del conjunto de la liga saudí, en los cuales ha conseguido tres goles y 14 asistencias, demostrando que es un gran lateral al ataque.

Pero aún le faltan algunas anotaciones y pases para gol para superar lo conseguido con el Manchester City, pues con el equipo de la Premier League logró nueve tantos y 22 asistencias en 154 partidos.

