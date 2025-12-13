Barcelona derrota al Osasuna en casa para terminar el 2025 siendo líder de LaLiga

El Futbol Club Barcelona recibió en el renovado Spotify Camp Nou al Osasuna para disputar la Jornada 16 de LaLiga española, logrando un resultado de 2-0 con un doblete de Raphinha para sumar otros tres puntos a su cuenta en la tabla general.

El primer tiempo del partido en la cancha de los blaugranas fue totalmente para los culés, pues encerraron al equipo de Alessio Lisci en su campo y estuvieron apedreando la portería de Sergio Herrera, quien mantuvo su marco en cero durante los primeros 45 minutos.

Ferran Torres había logrado la primera anotación de la tarde con un remate de cabeza dentro del área, pero después de una exhaustiva revisión en el VAR, el árbitro señaló un fuera de lugar del dorsal ‘11′ del Barcelona en el tiro de esquina previo a la anotación.

¡GOLAZOOO DEL BARÇA!💙❤️

Golazo de Raphinha 🐐🐐

El mejor del mundo

Asistencia de Pedri

Barcelona 1-0 Osasuna🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mJ4MWXfucD — Barça Total (@Barca_Total_) December 13, 2025

La parte complementaria tuvo la misma tónica, con el Barcelona en el balón en sus pies y el Osasuna tratando de defender todas las embestidas de las 11 playeras blaugranas, pero fue al minuto 70 de juego cuando el delantero brasileño abrió el marcador.

Cuánta falta le hacía Raphinha al Barcelona, pues desde su regreso, el dorsal ‘11′ del Barcelona es una de las piezas más importantes en el ataque de Hansi Flick. El brasileño recibió un pase filtrado de Pedri entre la defensa del Osasuna y desde fuera del área colocó el balón al poste de Herrera para poner a los culés en ventaja.

Al actual campeón de LaLiga le quedan dos partidos este 2025, ante el Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y el encuentro ante el Villarreal, pero pase lo que pase ante el Submarino Amarillo, el equipo blaugrana seguirá de líder en el 2026.

🚨🚨GOAL: RAPHINHA DOUBLES THE LEAD FOR BARCA!!!!!!!!!!!!!!WITH A BRACE!!!!!!!!!!!!!!



Barcelona 2-0 Osasuna #BAROSA pic.twitter.com/h4AgYh2Ns8 — GoalUltinate (@goalultinate) December 13, 2025

Barcelona no dejó de buscar el segundo tanto y, al minuto 86 de juego, Jules Koundé apareció por la banda derecha para mandar un centro al punto penal; sin embargo, un defensa del Osasuna desvió la esférica y le llegó a Raphinha, quien solo tuvo que empujar la número cinco para conseguir su doblete.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a 43 puntos, cosecha de 14 victorias, un empate y dos derrotas; con esto consiguen un colchón bastante cómodo sobre el Real Madrid de cara a la segunda vuelta de la temporada, pues el conjunto merengue necesita ganar si no quiere que el Barcelona se despegue de ellos en la tabla general.

DCO