Lionel Messi regresa a Barcelona y la afición blaugrana se vuelve loca (FOTOS)

El futbolista argentino Lionel Messi volvió a Barcelona cuatro años después de su salida del equipo y lo hizo para visitar el remodelado Estadio Camp Nou, donde se tomó varias fotos y desde donde envió un emotivo mensaje, al afirmar que su deseo es regresar algún día al club en el que debutó para poner fin a su carrera como jugador.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje con el que La Pulga acompañó su publicación.

La publicación de Lionel Messi ilusionó a los aficionados del Barcelona con un posible pronto regreso del rosarino al equipo en el que ganó todo y con el que hizo historia durante las 17 temporadas que defendió la camiseta culé.

Barcelona le responde a Lionel Messi

El Barcelona respondió a la publicación de Lionel Messi con un breve, pero contundente mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que el Camp Nou siempre será la casa del actual futbolista del Inter Miami de la MLS.

“Siempre serás bienvenido en tu casa, Leo”, aseveró el conjunto blaugrana para dejar en claro que el astro rosarino tiene en todo momento abiertas las puertas del estadio en el que debutó profesionalmente en el 2004.

De acuerdo con reportes, la visita de Lionel Messi al Estadio Camp Nou habría sido una sorpresa para todos, pues no hizo uso de intermediarios ni contactó a alguien del club.

Siempre bienvenido a tu casa, Leo 💙❤️ pic.twitter.com/H8WEAJVDqA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 10, 2025

Estadio del Barcelona reabre sus puertas luego de dos años

El Barcelona reabrió el Camp Nou el 7 de noviembre, 895 días después de su cierre, estrenando un estadio renovado con un entrenamiento abierto al que asistieron 21,795 aficionados.

El último partido de los blaugranas en la cancha del Camp Nou había sido el 28 de mayo del 2023 en un encuentro de LaLiga en el que goleó 3-0 al Mallorca.

El primer cotejo del Barcelona en el remodelado recinto se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre, cuando reciba al Athletic de Bilbao en actividad de la Jornada 13 de LaLiga.

EVG