Barcelona empata en Bélgica por primera vez en últimos 10 partidos

Lamine Yamal sufre una patada, ayer, en el duelo de la Champions.

El Inter de Milán se mantuvo en el lote de los equipos con paso perfecto al superar 2-1 a Kairat en la Champions League, mientras que el Barcelona se complicó en su visita al Club Brujas. Es la primera ocasión que empata en sus últimos 10 cotejos en Bélgica. Erling Haaland extendió su racha goleadora en la victoria del City como local, por 4-1 sobre el Borussia Dortmund.

Carlos Forbs anotó dos veces por Brujas en el empate en un partido de toma y daca con el Barcelona. Los integrantes del equipo belga pensaron que habían anotado el gol del triunfo en el descuento tras un error del portero Wojciech Szczesny, pero el árbitro señaló falta cuando el guardameta perdió la posesión dentro del área.

El Dato: Chelsea empató 2-2 ante Qarabag, mientras que Pafos logró su primera victoria en la fase de liga al vencer de local 1-0 al Villarreal español en Chipre.

Fermín López, Jules Koundé y Eric García estrellaron el balón en el poste por el Barcelona. El club catalán evitó otra derrota después de haber caído ya ante el campeón defensor, Paris Saint-Germain, en casa. Ganó en el feudo de Newcastle y contra Olympiakos.

“Podemos hacer las cosas mejor. Un empate 3-3 no es un buen resultado, pero remontamos”, reconoció el entrenador del cuadro catalán, Hansi Flick.

El Barcelona reaccionó tres veces para empatar en Bélgica, donde Lamine Yamal fue decisivo para evitar la derrota. Marcó a los 61 minutos y su disparo a los 77 propició un autogol del mediocampista rival Christos Tzolis para el 3-3 definitivo.

11 sitio en el que va el Barcelona en la tabla general de la UCL

Los goles del argentino Lautaro Martínez y el brasileño Carlos Augusto le dieron la victoria al Inter, subcampeón de la pasada edición, en su feudo de San Siro. Los Nerazzurri emularon a Bayern Múnich y Arsenal como los únicos equipos con el pleno de cuatro triunfos en la fase de liga.

Kairat, el club de Kazajistán que sigue sin ganar en la fase de liga, empató mediante Ofri Arad al inicio del segundo tiempo antes de que Augusto se encargara de que el Inter se llevara los tres puntos.

“Sabíamos que teníamos que ganar los primeros cuatro partidos y lo hicimos. Tenemos que pensar partido a partido, cada encuentro es difícil en la Liga de Campeones”, dijo Federico Dimarco.

Por otra parte, Phil Foden firmó un doblete para el City, mientras que Haaland marcó su gol 27 en 17 partidos con su club y la selección esta temporada. Ha anotado en cinco encuentros consecutivos de la UCL para tres clubes diferentes, también los hizo con Salzburgo y Dortmund.

“Cada vez que vengo a una conferencia de prensa, le dan otro récord”, comentó el entrenador del City, Pep Guardiola.

El delantero noruego ha marcado 14 veces en sus últimos nueve duelos. Apenas en dos ocasiones no ha perforado las redes en un partido esta temporada.

El Benfica de José Mourinho perdió 1-0 en casa ante el Leverkusen, suma su cuarta derrota consecutiva en la fase de liga. Ajax también sufrió su cuarta derrota en fila tras caer 3-0 ante Galatasaray en casa.

Victor Osimhen convirtió dos penales en su triplete para los visitantes, alcanzando seis goles y superando a Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, quienes tienen cinco dianas cada uno.

El Ajax consiguió una victoria en sus últimos siete partidos en todos los torneos. Newcastle vence 2-0 al Bilbao.