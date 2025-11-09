Barcelona vence con autoridad al Celta de Vigo con un impresionante hat-trick de Robert Lewandowski

El Barcelona consigue una importante victoria en la Jornada 12 de LaLiga española al vencer con autoridad al Celta de Vigo por marcador de 4-2, con un hat-trick de Robert Lewandowski incluido y una anotación más de Lamine Yamal, quien lleva tres encuentros seguidos logrando una anotación.

La primera parte estuvo llena de anotaciones, ya que fue en el minuto 10 de tiempo corrido cuando Lewandowski inició el camino en busca de su triplete de goles anotando un penal que marcó el árbitro después de revisar la acción en el monitor del VAR.

Sin embargo, un minuto más tarde, Sergio Carreira le ganó la espalda a la defensa del equipo de Hansi Flick para irse solo frente a la portería de Wojciech Szczęsny, quien aguantó bien la llegada del delantero; los defensas casi llegan a tapar el tiro, pero el español definió con un tiro cruzado para poner tablas en el marcador.

Fue al minuto 37 de juego cuando Robert Lewandowski volvió a mandar la número cinco al fondo de la portería de Ionut Radu. Gracias a un gran servicio por parte de Marcus Rashford desde la banda izquierda, el polaco apareció solo en el área y solo tuvo que empujar la pelota para lograr su segunda anotación.

Pero por cada gol del Barcelona, el Celta de Vigo respondía con otra anotación y en el minuto 43 apareció Borja Iglesias desde fuera del área para meter un potente tiro al arco de los blaugranas y volver a igualar el marcador en la cancha del Estadio Abanca Balaídos.

Con este positivo resultado para el equipo de Hansi Flick, los actuales campeones de LaLiga española consiguen tres puntos importantes para recortar distancia con el Real Madrid y estar a tres unidades de recuperar el liderato en el torneo local.

Antes de irse al descanso, nuevamente Marcus Rashford apareció por la banda izquierda; el inglés mandó un centro raso al corazón del área, el cual rechazó Ilaix Moriba, pero lamentablemente para él, la pelota le quedó a Lamine Yamal y con un disparo de pierna derecha puso la tercera anotación del Barcelona.

El segundo tiempo inició con la ventaja para los visitantes y el Celta de Vigo buscaba igualar las condiciones una vez más, pero fue al minuto 73 de juego cuando Rashford conseguiría su segunda asistencia del cotejo desde el tiro de esquina. El inglés mandó el servicio y Robert Lewandowski apareció en el primer poste para peinar la pelota y anotar su hat-trick en el compromiso.

Lamentablemente para Hansi Flick, en el tiempo de compensación Frenkie de Jong vio su segundo cartón amarillo y se fue expulsado del encuentro, así que se perderá el partido ante el Athletic Club cuando el Barcelona vuelva a la acción después de la Fecha FIFA.

