El VIDEO que muestra el terrible incendio provocado por aficionados del Barcelona previo al partido de Champions League

En la previa del partido entre el Club Brugge y el Barcelona, una terrible noticia se dio a conocer, pues los aficionados blaugranas incendiaron el autobús que los trasladaba al estadio con bengalas. En el video se puede ver que los fanáticos se encontraban dentro del vehículo con el humo dentro.

Las imágenes también muestran el momento en el que el camión comienza a incendiarse y los aficionados tuvieron que descender del autobús para ponerse a salvo de las cenizas, pues no pasó mucho tiempo para que el fuego se propagara en la zona.

Las autoridades de la ciudad belga acudieron de inmediato al lugar de los hechos, para ayudar a las personas a ponerse a salvo. Algunos aficionados decidieron caminar al estadio, mientras que algunos otros más esperaron a que pasara otro camión para subirse; aunque varios llegaron a escasos minutos del pitido inicial, otros arribaron con el encuentro ya iniciado.

05.11.2025, Club Brugge🇧🇪 - Barcelona🇪🇸, Barcelona fans with flares in bus, then the bus burned down., click here for more: https://t.co/t8E4vD4pJT



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/3qeg9a3obM — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2025

El Barcelona no ha comentado nada sobre el incidente

Después del incidente del autobús que trasladaba a los aficionados del Barcelona al Estadio Jan Breydel, ninguno de los dos equipos sacó algún comunicado para hablar sobre lo ocurrido en la previa del partido, pues algunos fanáticos estuvieron en peligro por el incendio.

La información se comenzó a propagar a través de redes sociales, pues varios aficionados que grabaron el momento justo publicaron sus videos en internet, pues fue un error garrafal por parte de los aficionados blaugranas prender las bengalas dentro del camión.

Afortunadamente, solo fue una pérdida material, pues no se ha informado sobre personas lesionadas o que hayan perdido la vida por el incidente en la ciudad de Bélgica.

🔴 Aficionados del Barça queman el autobús que les tenía que trasladar al estadio del Brujas con unas bengalas.pic.twitter.com/2n3SvBnzAg — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) November 5, 2025

Barcelona busca su tercera victoria de la Champions League

Barcelona se mete a la casa del Club Brugge en busca de su tercera victoria en la Champions League, pero no será un partido fácil para los blaugranas al no tener en la cancha al que podría ser su mejor jugador, Pedri González.

El canario tiene algunas molestias y prefirieron darle descanso después de perder el Clásico ante el Real Madrid, así que Frenkie de Jong fue el elegido por Hansi Flick para mover los hilos del medio campo del equipo blaugrana.

Cabe recalcar que el Barcelona ya sufrió su primera derrota de la campaña a manos del Paris Saint-Germain, mientras que sus demás encuentros han sido victorias, pero necesitan ganar esta noche para mantenerse en los primeros puestos de la tabla general.

DCO