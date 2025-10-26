Kylian Mbappé y su tremendo GOLAZO desde fuera del área ante el Barcelona que fue anulado (VIDEO)

Kylian Mbappé conseguía el gol que ponía en ventaja al Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico español, pero después de la revisión del VAR, se determinó que el delantero francés se encontraba en fuera de lugar cuando su compañero le cedió la pelota.

El dorsal ‘10′ del conjunto blanco recibió la pelota en los linderos del área y de bote pronto sacó un disparo al arco de Wojciech Szczęsny que realizó una parábola imparable para el guardameta polaco.

Después de la celebración de Mbappé con todos sus compañeros y volver a su campo para que el juego pudiera reanudarse, el silbante César Soto Grado esperó la revisión del VAR, que después de algunos minutos le indicó al juez central que el francés se encontraba en posición adelantada.

KYLIAN MBAPPE WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/DHrm47D3yd — TC (@totalcristiano) October 26, 2025

Kylian Mbappé abre el marcador después de su gol anulado

Ocho minutos después del gol anulado a Kylian Mbappé por fuera de lugar, Jude Bellingham apareció en la mitad del campo y metió un pase milimétrico entre la defensa del Barcelona que dejó solo al francés contra el arco blaugrana.

Mbappé encaró a Wojciech Szczęsny y, como ya es una costumbre, el goleador del equipo blanco no desaprovechó el mano a mano para mandar a guardar la esférica al fondo de la red del equipo de Hansi Flick, que está sufriendo en el primer tiempo por la constante presión de los merengues.

Kylian Mbappé está peleando de nuevo por ser el pichichi de LaLiga y de momento lleva diez anotaciones con el Real Madrid, siendo el máximo goleador del torneo al momento; su más cercano perseguidor es Julián Álvarez del Atlético de Madrid, quien ha conseguido seis tantos en lo que va de la temporada.

MIRA ESA ASISTENCIA DE JUDE BELLINGHAM PORFAVOR. GOLAZO DE MBAPPÉ. 😍😍😍 pic.twitter.com/lvUoekGXe6 — MT2 (@madrid_total2) October 26, 2025

Real Madrid está buscando romper racha negativa ante el Barcelona

El Real Madrid llegó a este partido con una sola misión, vencer al Barcelona en el Santiago Bernabéu y terminar con una racha negativa de cuatro partidos perdidos ante el Barcelona, pues desde la campaña pasada no han podido derrotar a su acérrimo rival en cualquier competición.

Los merengues sufrieron dos derrotas en LaLiga, una en la final de la Supercopa de España y la otra en el partido por el título de la Copa del Rey, así que el conjunto de Valdebebas lleva poco más de un año sin poder derrotar a la institución blaugrana.

Con un nuevo entrenador, Xabi Alonso, el Real Madrid quiere volver a derrotar a su acérrimo rival y parece que, por la presión constante que generan a los defensas de Hansi Flick, el entrenador español estudió a fondo el funcionamiento del Barcelona.

DCO