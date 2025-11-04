Champions League: Resumen del Liverpool vs Real Madrid y resultados de todos los juegos de HOY martes 4 de noviembre

Liverpool y Real Madrid se midieron en la Jornada 4 de la Champions League, en la etapa de fase de liga

En el duelo más esperado de la Jornada 4 de la Champions League, el Liverpool venció 1-0 al Real Madrid con gol de Alexis Mac Allister, con lo que el cuadro español perdió el invicto en el torneo continental. Además, el actual campeón PSG cayó en casa 1-2 ante el Bayern Múnich.

El primer tiempo en Inglaterra fue parejo. Los equipos buscaron la portería rival, pero con pocas acciones de real peligro. Pese a ello, el conjunto local dejó buenas sensaciones, siendo los poseedores del balón. Mientras que la visita esperaba por el contragolpe.

En la segunda mitad el Liverpool fue mejor claramente mejor. Tuvieron hasta tres cabezazos que no fueron gol, pero quedaron cerca de entrar o fueron detenidas por Thibaut Courtois, quien estaba resguardando bien su cabaña.

Al 60′, después de tanta insistencia, por fin cayó la anotación del cuadro Red. En una falta directa, un centro de Dominik Szoboszlai encontró la cabeza del mediocampista argentino Alexis Mac Allister, quien a pesar de no ser el más alto, superó a los defensas del Madrid y venció a Courtois.

La jugada fue apretada, pues por un momento parecía que había fuera de lugar, pero el ‘10′ del conjunto inglés realizó un gran movimiento para desmarcarse de la zaga merengue.

Todos los resultados de la Champions League

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt

Estrella Roja 0-3 Arsenal

Liverpool 1-0 Real Madrid

PSG 1-2 Bayern Munich

Atlético de Madrid 2-1 Union Saint Gilloise

Juventus 1-1 Sporting de Lisboa

Tottenham Hotspur 4-0 Copenhague

Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven

Bodo Glimt 0-1 Monaco

Bayern gana en casa del campeón PSG

El actual campeón de la Champions, el PSG, cayó en casa por marcador de 1-2 ante el gigante alemán Bayern Munich, que ha ganado todos y cada uno de sus partidos que ha jugado en el torneo continental y en la Bundesliga.

El Bayern tiene 9 juegos ganados en la Liga Alemana, que su suman a los 4 triunfos que tienen en la Liga de Campeones, para un inicio de temporada inmejorable para el cuadro que dirige Vincent Kompany.

Arsenal golea al Slavia Praga

Para empezar la jornada de la Liga de Campeones, el Arsenal encadenó su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la primera fase del torneo, luego de golear 3-0 a Slavia Praga con doblete de Mikel Merino.

El club inglés empató el récord de porterías a cero consecutivas que se remonta a 122 años. Bukayo Saka abrió la cuenta al convertir un penalti a los 32 minutos. Mikel Merino perforó las redes dos veces en la segunda mitad. Aparte de un arranque perfecto en Europa, los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Premier League con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City.

La sólida defensa de Arsenal ha sido el pilar de su racha de victorias en la Champions. Los Gunners aún no han concedido un gol y también tienen ocho partidos consecutivos sin encajar en todas las competiciones, igualando su mejor racha registrada en 1903 en la segunda división del futbol inglés.

Max Dowman, un volante de 15 años y 308 días, ingresó por Arsenal como suplente en la segunda mitad para convertirse en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones.

