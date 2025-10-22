Futbol Internacional

Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 3 de la fase de liga

Llegó a su fin la tercera jornada de la Champions League, la cual dejó como resultado al Paris Saint-Germain como el líder de la competencia tras su goleada 7-2 al Leverkusen

Paris Saint-Germain se queda con el liderato de la Champions League tras la tercera fecha.
Paris Saint-Germain se queda con el liderato de la Champions League tras la tercera fecha. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Se terminó la Jornada 3 de la Champions League, la cual nos dejó varias goleadas como la del Paris Saint-Germain 7-2 al Bayern Leverkusen o el partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, un encuentro que dejó claro el gran momento por el que atraviesa el equipo de Mikel Arteta.

Por otro lado, el Real Madrid consiguió una importante y difícil victoria ante la Juventus, y terminó ganándole por la mínima, gracias a un gol que consiguió el mediocampista inglés Jude Bellingham. Lo triste de esta jornada, fue que el defensa mexicano Copenhague, equipo de Rodrigo Huescas volvió a caer derrotado, esta vez ante el Borussia Dortmund por marcador de 4-2.

Al final de esta segunda fecha, el conjunto dirigido por Luis Enrique es el líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Bayern Múnich, que goleó al Club Brujas, y en el tercer puesto se ubica el Inter de Milan, que sacó tres puntos importantísimos ante el Union Saint-Gilloise.

Estos fueron los resultados de la Jornada 2 de la Champions League

  • Kairat Almaty 0-0 Pafos
  • Barcelona 6-1 Olympiacos
  • Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
  • Newcastle 3-0 Benfica
  • Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milan
  • PSV 6-2 Napoli
  • Villarreal 0-2 Manchester City
  • Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
  • Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
  • Athletic Club 3-1 Qarabag
  • AS Monaco 0-0 Tottenham
  • Sporting Lisboa 2-1 Marsella
  • Frankfurt 1-5 Liverpool
  • Atalanta 0-0 Slavia Praha
  • Real Madrid 1-0 Juventus
  • Chelsea 5-1 Ajax
  • Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 2

El Paris Saint Germain se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la segunda jornada de la Champions League por su goleada 7-2 al Leverkusen, los parisinos buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.

  • Paris Saint-Germian - 9 puntos
  • Bayern Múnich - 9 puntos
  • Inter de Milan - 9 puntos
  • Arsenal - 9 puntos
  • Real Madrid - 9 puntos
  • Borussia Dortmund - 7 puntos
  • Manchester City - 7 puntos
  • Newcastle - 6 puntos
  • Barcelona - 6 puntos
  • Liverpool - 6 puntos
  • Chelsea - 6 puntos
  • Sporting Lisboa - 6 puntos
  • Qarabag - 6 puntos
  • Galatasaray - 6 puntos
  • Tottenham - 5 puntos
  • PSV - 4 puntos
  • Atalanta - 4 puntos
  • Marsella - 3 puntos
  • Atlético de Madrid - 3 puntos
  • Club Brujas - 3 puntos
  • Athletic Club - 3 puntos
  • Frankfurt - 3 puntos
  • Napoli - 3 puntos
  • Union Saint-Gilloise - 3 puntos
  • Juventus - 2 puntos
  • Bodo/Glimt - 2 puntos
  • AS Monaco - 2 puntos
  • Slavia Praha - 2 puntos
  • Pafos - 2 puntos
  • Leverkusen - 2 puntos
  • Villarreal - 1 punto
  • Copenhague - 1 punto
  • Olympiacos - 1 punto
  • Kairat Almaty - 1 punto
  • Benfica - 0 puntos
  • Ajax - 0 puntos

La siguiente jornada de la Champions League será a inicio de noviembre, los primeros partidos se disputarán el martes 4 de noviembre y la cuarta fecha culminará el miércoles 5 del mismo mes con el partido entre el Benfica y el Leverkusen, además un día antes tendremos el Real Madrid vs Liverpool y el Paris Saint Germain vs Bayern Múnich.

