Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 3 de la fase de liga

Se terminó la Jornada 3 de la Champions League , la cual nos dejó varias goleadas como la del Paris Saint-Germain 7-2 al Bayern Leverkusen o el partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, un encuentro que dejó claro el gran momento por el que atraviesa el equipo de Mikel Arteta.

Por otro lado, el Real Madrid consiguió una importante y difícil victoria ante la Juventus, y terminó ganándole por la mínima, gracias a un gol que consiguió el mediocampista inglés Jude Bellingham. Lo triste de esta jornada, fue que el defensa mexicano Copenhague, equipo de Rodrigo Huescas volvió a caer derrotado, esta vez ante el Borussia Dortmund por marcador de 4-2.

Al final de esta segunda fecha, el conjunto dirigido por Luis Enrique es el líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Bayern Múnich, que goleó al Club Brujas, y en el tercer puesto se ubica el Inter de Milan, que sacó tres puntos importantísimos ante el Union Saint-Gilloise.

Estos fueron los resultados de la Jornada 2 de la Champions League

Kairat Almaty 0-0 Pafos

Barcelona 6-1 Olympiacos

Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

Newcastle 3-0 Benfica

Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milan

PSV 6-2 Napoli

Villarreal 0-2 Manchester City

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Athletic Club 3-1 Qarabag

AS Monaco 0-0 Tottenham

Sporting Lisboa 2-1 Marsella

Frankfurt 1-5 Liverpool

Atalanta 0-0 Slavia Praha

Real Madrid 1-0 Juventus

Chelsea 5-1 Ajax

Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 2

El Paris Saint Germain se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la segunda jornada de la Champions League por su goleada 7-2 al Leverkusen, los parisinos buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.

Paris Saint-Germian - 9 puntos

Bayern Múnich - 9 puntos

Inter de Milan - 9 puntos

Arsenal - 9 puntos

Real Madrid - 9 puntos

Borussia Dortmund - 7 puntos

Manchester City - 7 puntos

Newcastle - 6 puntos

Barcelona - 6 puntos

Liverpool - 6 puntos

Chelsea - 6 puntos

Sporting Lisboa - 6 puntos

Qarabag - 6 puntos

Galatasaray - 6 puntos

Tottenham - 5 puntos

PSV - 4 puntos

Atalanta - 4 puntos

Marsella - 3 puntos

Atlético de Madrid - 3 puntos

Club Brujas - 3 puntos

Athletic Club - 3 puntos

Frankfurt - 3 puntos

Napoli - 3 puntos

Union Saint-Gilloise - 3 puntos

Juventus - 2 puntos

Bodo/Glimt - 2 puntos

AS Monaco - 2 puntos

Slavia Praha - 2 puntos

Pafos - 2 puntos

Leverkusen - 2 puntos

Villarreal - 1 punto

Copenhague - 1 punto

Olympiacos - 1 punto

Kairat Almaty - 1 punto

Benfica - 0 puntos

Ajax - 0 puntos

La siguiente jornada de la Champions League será a inicio de noviembre, los primeros partidos se disputarán el martes 4 de noviembre y la cuarta fecha culminará el miércoles 5 del mismo mes con el partido entre el Benfica y el Leverkusen, además un día antes tendremos el Real Madrid vs Liverpool y el Paris Saint Germain vs Bayern Múnich.

DCO