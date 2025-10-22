Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 3 de la fase de liga

Se terminó la Jornada 3 de la Champions League, la cual nos dejó varias goleadas como la del Paris Saint-Germain 7-2 al Bayern Leverkusen o el partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, un encuentro que dejó claro el gran momento por el que atraviesa el equipo de Mikel Arteta.
Por otro lado, el Real Madrid consiguió una importante y difícil victoria ante la Juventus, y terminó ganándole por la mínima, gracias a un gol que consiguió el mediocampista inglés Jude Bellingham. Lo triste de esta jornada, fue que el defensa mexicano Copenhague, equipo de Rodrigo Huescas volvió a caer derrotado, esta vez ante el Borussia Dortmund por marcador de 4-2.
Al final de esta segunda fecha, el conjunto dirigido por Luis Enrique es el líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Bayern Múnich, que goleó al Club Brujas, y en el tercer puesto se ubica el Inter de Milan, que sacó tres puntos importantísimos ante el Union Saint-Gilloise.
La Súper Copa del Gran Premio de México de F1 siempre ha sido un gran fin de semana para mí: Pablo Pérez de Lara
Estos fueron los resultados de la Jornada 2 de la Champions League
- Kairat Almaty 0-0 Pafos
- Barcelona 6-1 Olympiacos
- Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
- Newcastle 3-0 Benfica
- Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milan
- PSV 6-2 Napoli
- Villarreal 0-2 Manchester City
- Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
- Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
- Athletic Club 3-1 Qarabag
- AS Monaco 0-0 Tottenham
- Sporting Lisboa 2-1 Marsella
- Frankfurt 1-5 Liverpool
- Atalanta 0-0 Slavia Praha
- Real Madrid 1-0 Juventus
- Chelsea 5-1 Ajax
- Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 2
El Paris Saint Germain se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la segunda jornada de la Champions League por su goleada 7-2 al Leverkusen, los parisinos buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.
- Paris Saint-Germian - 9 puntos
- Bayern Múnich - 9 puntos
- Inter de Milan - 9 puntos
- Arsenal - 9 puntos
- Real Madrid - 9 puntos
- Borussia Dortmund - 7 puntos
- Manchester City - 7 puntos
- Newcastle - 6 puntos
- Barcelona - 6 puntos
- Liverpool - 6 puntos
- Chelsea - 6 puntos
- Sporting Lisboa - 6 puntos
- Qarabag - 6 puntos
- Galatasaray - 6 puntos
- Tottenham - 5 puntos
- PSV - 4 puntos
- Atalanta - 4 puntos
- Marsella - 3 puntos
- Atlético de Madrid - 3 puntos
- Club Brujas - 3 puntos
- Athletic Club - 3 puntos
- Frankfurt - 3 puntos
- Napoli - 3 puntos
- Union Saint-Gilloise - 3 puntos
- Juventus - 2 puntos
- Bodo/Glimt - 2 puntos
- AS Monaco - 2 puntos
- Slavia Praha - 2 puntos
- Pafos - 2 puntos
- Leverkusen - 2 puntos
- Villarreal - 1 punto
- Copenhague - 1 punto
- Olympiacos - 1 punto
- Kairat Almaty - 1 punto
- Benfica - 0 puntos
- Ajax - 0 puntos
La siguiente jornada de la Champions League será a inicio de noviembre, los primeros partidos se disputarán el martes 4 de noviembre y la cuarta fecha culminará el miércoles 5 del mismo mes con el partido entre el Benfica y el Leverkusen, además un día antes tendremos el Real Madrid vs Liverpool y el Paris Saint Germain vs Bayern Múnich.
DCO