Champions League 2025: Resúmenes y ganadores de los partidos de HOY miércoles 22 de octubre

El segundo día de actividad en la Jornada 3 de la Champions League tuvo menos goles que el martes, pues las únicas dos goleadas de esta tarde fue la del Chelsea al Ajax y la del Liverpool ante el Frankfurt por marcador de 5-1 en ambos cotejos. Por otro lado, el encuentro más llamativo que enfrentó al Real Madrid contra la Juventus fue muy cerrado por ambos lados y el marcador culminó 1-0 a favor de los blancos.

En los partidos de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, el Athletic Club de Bilbao logró su primera victoria de la campaña tras vencer 3-1 al Qarabag en San Mamés y el Bayern Múnich perdió el liderato de la tabla general a pesar de vencer al Brujas 3-0 en el Allianz Arena.

¡Qué golazo de Lennart Karl!



La joya alemana la clavó de zurda en el ángulo.

¡Cuándo no!



Harry Kane apareció para empujar el balón y esto pinta a goleada Bávara.

Bayern golea al Brujas y continúa su paso perfecto

El Bayern Múnich abrió las puertas del Allianz Arena para enfrentarse ante su tercera víctima de la temporada, el Club Brujas, pues los bávaros terminaron venciendo al equipo belga para continuar con su paso perfecto en la Champions League.

Lennart Karl, de 17 años, anotó el primer gol del equipo alemán en el partido, iniciando la goleada que completó Harry Kane, Luis Díaz y Nicolas Jackson con una anotación cada quien.

El equipo de Vincent Kompany se perfila como uno de los máximos favoritos para levantar la Orejona este año junto al Paris Saint-Germain, pues llevan 9 puntos de 9 posibles en lo que va de la campaña.

Chelsea golea al Ajax en Stamford Bridge

El Chelsea recibió al Ajax en Stamford Bridge en un encuentro que antes del inicio parecía parejo entre los ingleses y los neerlandeses; sin embargo, los Blues terminaron goleando al equipo dirigido por John Heitinga para lograr su segunda victoria de esta campaña.

Marc Guiu, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estevao y Tyrique George fueron los goleadores por parte del equipo de Enzo Maresca, mientras que Wout Weghorst fue el encargado de poner el tanto del descuento para el Ajax.

Con esta derrota, el conjunto neerlandés se ubica en la última posición de la tabla general, pues con tres jornadas disputadas en el torneo aún no acumulan ni una victoria y en sus tres encuentros han caído en el marcador.

¡GOL DEL 🔵CHELSEA!



Moisés Caicedo marca con ayuda de un desvío y ya lo gana 2-0 el campeón del mundo.



27' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea 2-0 Ajax🇳🇱

¡Gol del 🔵Chelsea!



🇦🇷Enzo Fernández marca de penal el 3-1 antes del medio tiempo.



44' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea 3-1 Ajax🇳🇱

¡Goool! ¡Estevao!



El 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea está de fiesta en Stamford Bridge, y ya va goleando 4-1 al 🇳🇱Ajax de Amsterdam.

Liverpool no se queda atrás y golea 5-1 al Frankfurt

Después de perder cuatro encuentros al hilo, el Liverpool logró romper esa terrible racha y golear al Frankfurt 5-1 en la Jornada 3 de la Champions League; el actual campeón de la Premier League podría recomponer el camino tras este gran resultado.

A pesar de iniciar perdiendo el cotejo en el Deutsche Bank Park, los pupilos del Arne Slot lograron darle la vuelta al marcador con goles de Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai.

Con este resultado, los Reds llegan a seis unidades en la tabla general y se meten en los puestos de play-offs a falta de cinco jornadas por disputarse en el torneo.

¡Ley del Ex! ¡Ley del Ex!



Contragolpe de manual de Ekitiké, que no celebró ante la que fuera su afición.

Real Madrid vence por la mínima a la Juventus

El Real Madrid logró su tercera victoria de la temporada tras vencer por la mínima a la Juventus en un partido bastante difícil para el conjunto blanco y en el que los arqueros fueron claves para que solo existiera un gol en los 90 minutos del encuentro.

Al minuto 57 de tiempo corrido fue cuando cayó la primera anotación del encuentro gracias a la excelente ubicación de Jude Bellingham, pues después de un disparo de Vinícius Jr. que rechazó Michele Di Gregorio, el mediocampista inglés se encontró la pelota y la mandó a guardar.

La Vecchia Signora sufrió su primera derrota de la campaña, pero aún no logran su primera victoria del año, pues consiguieron dos empates en las primeras dos fechas de la Champions League.

GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID🔥👊



Disparo de Vini Jr que pega en el poste y Bellingham aprovecha para empujar el balón y romper el cero.