Atlética va a ser la marca mexicana más grande de Latinoamérica: Miguel Montes

Atlética atravesó por un momento de incertidumbre en los últimos años, pero este 2026 buscan regresar a ser la marca favorita de los mexicanos, pues en su momento fueron afortunados al vestir a la Selección Mexicana en el Mundial de Corea-Japón 2002 y confeccionar los uniformes de la delegación azteca para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, remera con la que México se colgó la medalla de oro. Miguel Montes, CEO de Atlética, platicó que la marca será la más grande de Latinoamérica.

“Atlética va a ser la marca mexicana más grande de Latinoamérica. Eso es sin duda alguna y poniéndola también frente a esas marcas extranjeras, como lo son Nike y Adidas, y que el consumidor sepa que somos mejores que ellos y que no porque sean extranjeros van a necesariamente tener un mejor producto”, comentó.

Cuauhtémoc Blanco vistiendo la camiseta Atlética en el Mundial 2002. ı Foto: Mexsport

En su momento, Atlética dominó en la Liga MX al vestir a equipos como Chivas y Atlas, pero en su reestructuración Miguel Montes confesó que “no estamos enfocados mucho en agarrar equipos nuevamente; principalmente estamos enfocados en lanzar la nueva esencia de Atlética. Por más que Atlética haya sido una marca directamente relacionada con el futbol, ahorita no es nuestra línea principal; estamos yendo a diferentes nichos de mercado como lo es el yoga, el golf y disciplinas como el running, tenis o pádel, que es lo que ahorita está en tendencia”.

Aunque no dejaron la puerta cerrada a volver a vestir a clubes mexicanos. “Respecto al futbol, sí tenemos planes de regresar con los equipos, pero pues esto se va a ir dando a raíz de que se va relanzando la marca y se va reposicionando en el mercado. Pero pues sí, definitivamente sí queremos regresar a lo que nos hizo grandes en su momento, que fue el futbol”, reveló Miguel Montes.

Oribe Peralta en la final de Londres 2012 con la playera Atlética. ı Foto: Mexsport

La camiseta de la Copa del Mundo 2002 fue muy icónica por su diseño y dejó momentos únicos en la historia; es por eso que Atlética lanzará una reedición de las tres camisetas que se utilizaron en Corea-Japón.

“Ahorita relanzamos la marca con productos, pues no relacionados al futbol directamente, por una sola y sencilla razón que nos estamos esperando para este año 2026, que tenemos el Mundial en casa y qué mejor que hacerlo junto con Atlética y el relanzamiento de la reedición de jerseys muy importantes como la del Mundial Corea-Japón, del famoso gol de cabeza de Borgetti contra Italia. Estamos haciendo una reedición de esa camiseta específica, de la blanca, de la verde y de la más importante, que es la guinda”, expresó.

Otro punto importante para Atlética es conectar con los jóvenes que seguramente no crecieron con la marca o no la conocen aún; es por eso que Miguel Montes recalca que “esa nueva generación que está conformada por jóvenes no creció con la marca directamente y no tenemos una representación tan alta en ese mercado, pero tenemos la ventaja de que, pues, sus familiares, sus padres, sus amigos, que son de una edad mayor, pues sí vivieron con la marca y esas mismas personas van a educar a las nuevas generaciones en lo que fue Atlética y lo que representa”.

Javier Lozano vistiendo la mítica camiseta Atlética de Morelia en el Invierno 2000. ı Foto: Mexsport

Además, uno de los sueños de Atlética es “vestir a la Selección Mexicana nuevamente; de segunda parte, sería vestir a nuestro Comité Olímpico y a todos nuestros atletas olímpicos también. A raíz del declive Atlética, pues perdimos esa representación, pero volver a tenerla y equipos específicos de Liga MX, nos gustaría comenzar con los equipos que confiaron primero en nosotros, que son Atlas y Chivas”.

Por último, Miguel Montes expresó que le gustaría que la gente sienta “pasión, orgullo y herencia” cuando vean la marca en las calles, pues para él “es una marca que está destinada a crecer, a vivir, a cambiar muchas personas y a tener un impacto significativo en la sociedad mexicana. Atlética, yo lo considero que es un faro de luz para todos los mexicanos, demostrarles que sí se puede, inspirarlos a que sí se puede y a que busquen sus sueños, pues el de nosotros es impactar la mayor cantidad de vidas, ya sea con nuestra comunicación, con nuestros productos, con nuestra herencia, con nuestra esencia y con nuestra historia”.

DCO