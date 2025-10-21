Champions League: Resúmenes y ganadores de los partidos de HOY martes 21 de octubre

Bayer Leverkusen fue exhibido por el PSG en la Champions League

La afición alemana que se dio cita en la BayArena se fue decepcionada, pues aunque vio una lluvia de goles, su equipo, el Bayer Leverkusen, fue exhibido por el PSG, que de visita no tuvo piedad y goleó 2-7 al excampeón de la Bundesliga en la Champions League.

Fue una jornada de Liga de Campeones llena de goles. Barcelona, Arsenal, París Saint-Germain y hasta el Inter de Milan ganaron por marcador abultados sus respectivos duelos.

Con doblete de Désiré Doué y dianas de Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Demebele y Vitinha, los actuales campeones de Europa le dieron una repasada al Leverkusen, que anotó dos veces gracias a Aleix García, uno de ellos un golazo anecdótico.

Todos los resultados de la jornada de Champions League

Barcelona 6-1 Olympiacos

Kairat 0-0 Pafos

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 6-2 Napoli

Leverkusen 2-7 PSG

Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milan

Copenhague 2-4 Dortmund

Villarreal 0-2 Manchester City

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Arsenal aplasta en casa al Atlético de Madrid

El Arsenal sigue incrementando su papel como equipo contendiente en Europa, al menos en este inicio de temporada, pues goleó 4-0 al Atlético de Madrid en casa, en una gran demostración de futbol por parte los pupilos de Mikel Arteta.

Con anotaciones de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y doblete de Viktor Gyökeres los Gunners sumaron tres puntos claves, para mantenerse como uno de los únicos tres equipos con pleno de triunfos en tres jornadas disputadas.

Además del Arsenal, el PGS y el Inter, que son campeón y subcampeón del torneo, respectivamente, son los otros dos equipos que tienen el máximo de puntos posibles, 9.

Barcelona inicia la jornada con triunfo

La jornada 3 de la fase de liga de la Champions League arrancó con una goleada de 6-1 del Barcelona al Olympiacos, que no metió ni las manos en su visita al Estadio Olímpico de Montjuic.

El Barca estuvo dominante en casa. Un sorprendente Fermín López anotó triplete, Marcus Rashford un doblete y Lamine Yamal colaboró con un penalti bien cobrado para que los culés lleguen a seis puntos en el torneo.

Desde la previa el panorama era complicado para el Olympiacos, que se quedó con un jugador menos con la roja al defensa argentino Santiago Hezze en la segunda mitad.

Con 22 años de edad, Fermín López anotó el primer triplete de su carrera y el escenario no pudo ser mejor, un juego de Champions ante el campeón de Grecia, que tuvo un pequeña reacción en suelo español gracias al gol de penalti de Ayoub El Kaabi, que era el 2-1 momentáneo.

Barca estaba en ventaja de dos goles gracias a López, hasta que llegó el descuento del Olympiacos. Pero después Yamal puso más tierra de por medio y Rashford completó la goleada con sus dos dianas.

El delantero inglés, quien está a préstamo del Manchester United, cayó con el pie derecho en el Barcelona, pues tiene cuatro goles en tres partidos en la Liga de Campeones en lo que va de la temporada. Una gran victoria para el Barca, que llegará arriba anímicamente a su partido próximo, que es nada menos que el Clásico de España ante el Real Madrid.

aar