Toluca y Tigres esperan rivales

Pachuca se convirtió en el rival de los Pumas en el segundo juego del play-in luego de caer 1-0 como visitante contra Santos en el último partido de la Jornada 17 del Apertura 2025.

Los Tuzos llegaron a este encuentro clasificados, pero con la oportunidad de terminar en el séptimo sitio, lo cual desaprovecharon y en ese lugar quedó Xolos, que recibirá a FC Juárez en el encuentro del play-in del cual saldrá el contrincante del sublíder Tigres en la ronda de los cuartos de final.

El Tip: se confirmó que el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una fractura tras su lesión el sábado contra Pumas

La dramática victoria de Pumas sobre Cruz Azul el sábado por la noche en Puebla dejó sin aspiraciones a los Laguneros, que llegaron eliminados al cotejo de ayer contra el cuadro hidalguense.

TE RECOMENDAMOS: Debutó como DT en el 2007 Pep Guardiola festeja juego 1000 con goleada

El perdedor del duelo entre Tijuana y Bravos enfrentará al vencedor entre Pachuca y Pumas en el tercer y último enfrentamiento del play-in, mismo del que saldrá el rival del campeón y líder Toluca.

Los primeros dos encuentros de esta fase están programados para llevarse a cabo el próximo 19 de noviembre. Tres o cuatro días más tarde, el sábado 22 o el domingo 23, se realizará el tercero y último, del cual saldrá el contrincante del campeón y líder Toluca en cuartos de final.

Pachuca será local ante Pumas en el Estadio Hidalgo, mientras que Xolos hará lo propio ante Bravos en el Caliente.

El que pierda entre Tijuana y FC Juárez será anfitrión contra el vencedor del cruce entre Tuzos y los de la UNAM.

Los cotejos de ida de cuartos de final de la Liguilla están pactados para disputarse los próximos 26 y 27 de noviembre, mientras que los de vuelta se realizarán el 29 y 30 del mismo mes.

Fue un partido intenso en el TSM, con oportunidades de gol de ambos equipos. Pachuca intentó 14 remates, por 7 al arco, mientras que Santos disparó 16 veces a puerta, con 8 entre los tres palos. Pese a ello, los clubes no contaron con la puntería de cara al marco.

En términos generales los Tuzos fueron superiores a su rival. Tuvieron más tiempo la posesión, pero no lograron capitalizar esa ventaja en la pizarra, un problema del equipo de Jaime Lozano en todo del torneo Apertura 2025.

Santos ha sido de los peores equipos del futbol mexicano en los últimos torneos, con jugadores que no han estado a la altura del equipo y con resultados que han dejado mucho que desear para una institución que se había convertido de las mejores en la Liga MX.

Por su lado, Pachuca alcanza a rescatar el repechaje con su primer torneo al mando de Jaime Lozano, quien tomó las riendas del club tras la salida de Guillermo Almada. El técnico mexicano no empezó bien, con una amarga actuación en el Mundial de Clubes, pero sigue con vida en el Apertura 2025.

Por segundo torneo en fila los Pumas acceden al play-in tras acabar décimos en la fase regular del campeonato.

En el pasado Clausura 2025 vencieron en penaltis a los Bravos antes de caer contra el Monterrey, que privó a los del Pedregal de jugar los cuartos de final.

Pachuca también jugó el play-in en el torneo anterior, y clasificó a cuartos de final tras imponerse al Monterrey.

La final de vuelta será el 14 de diciembre, siempre y cuando Cruz Azul no llegue a la misma, pues el 10 de diciembre enfrenta al campeón de la Copa Libertadores en la Copa Intercontinental.

Cñasificados ı Foto: Especial

Cuartos de Final ı Foto: Especial

América es semifinalista en la femenil

con doblete de Scarlett Camberos, y dianas de Kiana Palacios, Bruna Vilamala y de Alondra Cabanilas, el América Femenil aseguró su lugar en semifinales de la Liga MX al imponerse 5-0 a Rayadas en la vuelta de cuartos de final, para un global de 6-1.

Las Águilas, cuya misión es ganar el título de liga, fueron ampliamente superiores a sus rivales y ganaron con autoridad. La actuación de las azulcremas no dejó lugar a dudas sobre su desempeño en la serie.

El América tiene sed de revancha luego de que el semestre pasado fue derrotado por el Pachuca en la gran final. Enfrentará a las Chivas en semifinales en dos nuevas ediciones del clásico en la Liguilla Femenil.

Jugadoras de las Águilas festejan un gol, ayer ı Foto: Mexsport

Tigres, máximo campeón de la Liga MX Femenil, accedió a semifinales tras imponerse por global de 1-0 a Bravas, y se verá las caras con Cruz Azul, que dio la sorpresa al humillar a las Tuzas por acumulado de 6-2.