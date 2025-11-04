¡BRUTAL! Lo que Cristiano Ronaldo dijo de Lionel Messi nadie lo esperaba y el portugués definió su retiro

El crack luso Cristiano Ronaldo ofreció una nueva entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en donde comentó, entre otras cosas, que ganar la Copa del Mundo no es un sueño, además que dio detalles de su retiro del deporte profesional.

“Para mí no es un sueño ganar la Copa del Mundo. ¿Definir qué? ¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Para ganar una competición con seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?”, dijo Cristiano Ronaldo en la entrevista, dejando en claro que ser campeón del mundo no abona a la conversación del mejor jugador de la historia.

🚨Cristiano Ronaldo:



"Quiero ganar el Mundial, pero el ganarlo o no, no es algo que me defina"





Aunque en el pasado El Comandante dijo que ganar la Copa del Mundo con Portugal sería “el sueño más grande y ambicioso” de su carrera, ahora asegura que se trata de un torneo de siete juegos que no es trascendental para aclarar a los mejores de la historia.

Parece que una vez que Lionel Messi, su gran rival deportivo, ganó el Mundial, el certamen pasó a tener menor importancia para El Bicho, lo mismo que en su momento con la Bota de Oro o con el Balón de Oro, de los cuales el argentino también es el máximo ganador.

Sobre su retiro, el futbolista portugués de 40 años de edad aseguró que estará preparado para cuando llegue el momento, a pesar de que sea duro. Reveló que lo más probable es que llore, pero soportará la presión, pues ha estado preparando el terreno para cuando esto pase desde su juventud.





Son sólo 7 partidos, ¿pensás que es justo?”.





“Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad, no reprimo mis sentimientos. Soy sincero, soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”, dijo.

Cristiano Ronaldo añadió que con el retiro tendrá más tiempo para él, pero principalmente para su familia, en especial su pequeña bebé Bella, quien es la menor con tres años y a quien extraña cuando sale de viaje.

“Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo”, aseguró.

