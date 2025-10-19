Insólito VIDEO de Cristiano Ronaldo con la afición que le dio a la vuelta al mundo y demuestra su liderazgo

Speed tuvo la fortuna de tocar el bombo para festejar la victoria del Al-Nassr.

IShow Speed es un streamer estadounidense y fan número uno de Cristiano Ronaldo. Este fin de semana asistió al Al-Awwal Park para ver el partido entre Al-Nassr vs Al-Fateh y presenciar a su ídolo, además de estar en stream mientras veía el compromiso desde la grada.

Después de la victoria de Cristiano Ronaldo y compañía, Speed se metió a una de las cabeceras del estadio donde se encontraba la barra de animación del Al-Nassr, bajó hasta la última fila y ahí tomó la baqueta y el bombo para ser el líder del festejo.

Un momento que se llevó los reflectores en la celebración fue cuando CR7 se acercó a la grada para explicarle al creador de contenido cómo tenía que tocar al bombo para llevar al ritmo de los aplausos y, después de ver cómo lo hacía una persona de la barra, Speed fue el encargado de festejar junto a su ídolo.

🚨| BREAKING: CRISTIANO RONALDO JUST ASKED SPEED TO PLAY THE DRUM WITH THE ULTRAS AFTER THE GAME 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FAtgManiWN — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) October 18, 2025

IShow Speed festeja con demasiada euforia el golazo de Cristiano Ronaldo

Durante el partido entre el Al-Nassr y el Al-Fateh, IShow Speed estuvo en vivo y grabando sus reacciones al encuentro; sin embargo, Cristiano Ronaldo falló un penal durante el encuentro y el creador de contenido estadounidense se puso a llorar en la grada, pero su estado de ánimo cambió en segundos.

Después de la pena máxima que falló el ‘Bicho’, en la siguiente jugada, agarró el balón cerca de una de las esquinas del área, recortó a su rival y disparó desde los linderos, colgando la esférica en el ángulo, generando demasiada euforia en el streamer.

Además, durante el festejo de Cristiano Ronaldo tras su estupendo golazo, las cámaras de la transmisión del partido captaron el momento exacto en el que Speed está festejando la tremenda anotación del portugués.

Speed’s reaction said it all, stunned by the missed penalty, then losing it when Ronaldo fired in that rocket. pic.twitter.com/4jhCXCaCwg — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 18, 2025

Cristiano Ronaldo llega a 949 goles como futbolista profesional

Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer goles con el Al-Nassr y la Selección de Portugal. El ‘Bicho’ cada vez está más cerca de ser el primer y único futbolista en marcar mil anotaciones en la historia.

El astro portugués, con su diana ante el Al-Fateh, llegó a 949 goles como jugador profesional; además, es el futbolista con más anotaciones en las eliminatorias mundialistas, con 41 rompe redes, superando a Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz de Guatemala, quien presumía 39 dianas.

Cristiano Ronaldo necesita 51 goles más para llegar a la cifra de los mil goles, un logro que lo pondría como el mejor rompe redes de la historia.

DCO