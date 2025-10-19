Árbitro del Cruz Azul vs América festeja como Cristiano Ronaldo en la cara de Fidalgo ¿se burló? (VIDEO)

El Cruz Azul vs. América dejó varios momentos sublimes de la Liga MX y uno de ellos fue del árbitro abanderado haciendo el festejo de Cristiano Ronaldo en la cara de Álvaro Fidalgo, mientras el español esperaba a que el cuarto silbante le diera entrada al campo.

Esto no se trata de una burla por parte del colegiado, sino que al momento de llegar al medio campo para indicar con su bandera que había un cambio, arribó corriendo y, antes de pararse, saltó para emular el famoso festejo de Cristiano Ronaldo acompañado del ‘Siiiuuu’.

El video se fue viral en redes sociales y la respuesta por parte de la afición mexicana fue buena, pues en la publicación dejaron respuestas como “Todos quieren ser como CR7”, “Lo que hace CR7, sin duda el más grande”, “Todo mundo ama a un héroe”; son algunos de los comentarios de los fanáticos.

Cruz Azul consiguió un insólito récord con su victoria ante el América

Cruz Azul logró darle la vuelta al marcador para llevarse una importante victoria ante el América en la Jornada 13 del Apertura 2025, mandando a las Águilas al tercer puesto de la tabla general, además de lograr un tremendo récord.

La Máquina rompió una marca que ostentaban los Pumas desde la temporada 79/80, cuando los Universitarios hilaron 22 encuentros sin conocer la derrota en el Estadio Olímpico Universitario; ahora los Cementeros son los dueños de ese récord al no conocer la derrota en 23 compromisos, contando todas las competencias.

El equipo de Nicolás Larcamón inició la campaña con el pie izquierdo, pero poco a poco el trabajo del argentino se ha notado en el equipo y de momento se encuentran en el segundo puesto de la general con 28 puntos, además de colocarse como uno de los clubes favoritos para llevarse el título del torneo local.

Ambientazo ayer en el Olímpico Universitario. 🔥



Juntos conseguimos los tres puntos. 💙 pic.twitter.com/NQsPCqSOBz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 19, 2025

¿Cuál será el siguiente partido del Cruz Azul y el América en la Liga MX?

Cruz Azul consiguió una inyección de ánimo con su victoria ante el América, pues es la recta final de la competencia y podrían pelear por el liderato del Apertura 2025, el cual le pertenece al Toluca.

Los Cementeros se medirán ante el Necaxa en la Jornada 14 del torneo local; el compromiso se llevará a cabo el martes 21 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, pues después de la Fecha FIFA tendremos jornada doble en la Liga MX.

Las Águilas tendrán que enderezar el camino, pues no pueden llegar con el ánimo por los suelos a la liguilla del futbol mexicano. Su siguiente cotejo será ante el Puebla en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el martes 21 a las 19:00 horas.

