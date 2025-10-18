Los groseros errores de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez en el Cruz Azul vs América que terminaron en gol (VIDEOS)

Cruz Azul estaba jugando mejor que el América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero un grosero error por parte de Jorge Sánchez generó que Brian Rodríguez quedara solo frente al arco de Raúl Gudiño y definiera con la parte interna para abrir el marcador en el Clásico Joven.

Cristian Borja tenía la pelota en la banda izquierda del campo de las Águilas y decidió mandar un trazo largo a la zona donde se encontraba el ‘Rayito’; parecía que Jorge Sánchez tenía todo bajo control, pero erró el cabezazo para cortar la pelota y terminó en los pies del delantero azulcrema.

El lateral mexicano no quiso aceptar su error y le reclamó a Raúl Gudiño porque no salió a presionar a Brian Rodríguez, pero el que tuvo toda la culpa de esa jugada fue el exjugador del América.

Señoras y señores, con ustedes Jorge Sánchez #CruzAzul 1-1 america pic.twitter.com/0PXMnlf0s7 — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) October 19, 2025

Kevin Álvarez le copia a Jorge Sánchez y le regala el gol del empate al Cruz Azul

Parece que Kevin Álvarez no quería que su competencia en la Selección Mexicana se quedara sin un lugar en el Mundial 2026, pues dos minutos después del gol del América, el defensa de las Águilas le regaló la anotación del empate al Cruz Azul.

El lateral azulcrema recibió la pelota en su banda y mandó un pase para Luis Ángel Malagón, el cual quedó corto y la pelota la terminó robando Gabriel Fernández, quien encaró al arquero del América y se lo quitó para definir con el marco abierto.

Cuando el equipo de André Jardine jugaba peor en la cancha del Olímpico Universitario consiguieron el gol de la ventaja, pero Álvarez arruinó todo ese trabajo con el grosero error en la zona defensiva.

📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/58imEh5o5p — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

Jorge Sánchez y Kevin Álvarez son los que pelean un lugar en la Selección Mexicana

En la última convocatoria de la Selección Mexicana, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez fueron llamados por Javier Aguirre para ver cómo se desempeñaban en la lateral derecha del conjunto mexicano.

Sin embargo, estos dos errores ponen a pensar al ‘Vasco’ Aguirre si alguno de ellos dos merece un lugar en su equipo para el Mundial 2026, pues Rodrigo Huescas, quien parecía que se iba a quedar con ese lugar por su gran rendimiento en el Copenhague, sufrió una terrible lesión en la Champions League que lo alejará de las canchas toda la temporada.

Los dos defensas necesitan mejorar su rendimiento con su respectivo equipo si quieren ser considerados por el seleccionador nacional de cara a la Copa del Mundo del 2026.

