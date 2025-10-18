Exjugador de Cruz Azul hace comprometedora revelación de la derrota ante América en la final del 2013 (VIDEO)

Yosgart Gutiérrez, exportero de Cruz Azul, hizo una asombrosa revelación de la final del Clausura 2013 ante América.

En la víspera de una nueva edición del clásico joven entre Cruz Azul y América, Yosgart Gutiérrez, exportero de La Máquina, rompió el silencio y reveló qué fue lo que pasó con los jugadores del equipo cementero en la final del Clausura 2013 contra las Águilas.

En una charla en su podcast El RePortero con Juan Carlos Medina, exfutbolista de los azulcremas, Yosgart Gutiérrez confesó que él y sus compañeros se bloquearon mentalmente después del primer gol de los de Coapa en la final de vuelta.

La afición de Cruz Azul sigue diciendo que fue el árbitro...

Acá el Negrito Medina y Yosgart hablan sobre como la gente de Cruz Azul estaba cagada de miedo ese 26/05/2013



Se cagó el Chaco

Se cagó Corona

Se Cagó Teófilo

Se Cagó Torrado

Se cagó Cruz Azul entero...



📹 Re-portero pic.twitter.com/n8RMEsS4FT — 🦅 (@1916Aguila) October 16, 2025

“Ustedes traían toda la inyección anímica y nosotros pensando ‘¿qué va a pasar?“, reveló el exportero de Cruz Azul, quien aquella ocasión observó el encuentro desde el banquillo de suplentes, pues el guardameta titular fue Jesús Corona.

Yosgart Gutiérrez admite temor en jugadores de Cruz Azul contra el América

Yosgart Gutiérrez reconoció que el gol del colombiano Aquivaldo Mosquera, que acercó al América en el marcador global, puso nerviosos a los futbolistas del Cruz Azul, pues se les vinieron encima fantasmas como la final perdida contra el Monterrey en el Apertura 2009, en la que dejaron escapar una ventaja de 3-1.

“Te lo juro, por lo menos yo dije: ‘Ay no mam… que no vaya a pasar nada, cabrón’, y estoy seguro de que la mayoría pensó lo mismo, porque ya nos habían pasado la de Monterrey, ya nos habían pasado cosas", ahondo el exguardameta de la escuadra celeste.

Un autogol de Alejandro Castro en el tiempo de compensación, tras desviar un remate de cabeza de Moisés Muñoz, mandó la final de vuelta del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul a tiempos extra y a los penaltis, donde los de Coapa se impusieron 4-2.

En el América causó sorpresa reacción de jugadores de Cruz Azul

Juan Carlos Medina confesó que él y el resto de sus compañeros del América se percataron del golpe anímico que sintieron los futbolistas de Cruz Azul luego del gol anotado por Aquivaldo Mosquera, lo que le generó sorpresa.

“Cuando cae el primer gol, nosotros le veíamos la cara a tus compañeros y yo me sorprendí al ver a un (Gerardo) Torrado desencajado, a un Chaco (Giménez) desencajado, que eran los de más experiencia ¿qué pedo con ustedes?“, señaló al respecto el exmediocampista coahuilense.

Juan Carlos Medina también recordó que los jugadores del América estaban muy motivados y conectados previo a la serie de penaltis, a diferencia de los integrantes de Cruz Azul.

“Cuando íbamos a los penales no se hablaban ustedes. Nosotros gritábamos por la emoción, por ver el estadio, por todo lo que estaba pasando”, agregó el también exseleccionado nacional, quien tuvo dos etapas con el América (2008 y 2011-2014).

EVG