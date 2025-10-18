Ramón Juárez revela su secreto mejor guardado que lo llevó a jugar con la Selección Mexicana (VIDEO)

Ramón Juárez se ha ganado la titularidad en la defensa del Club América en los últimos partidos, pero el zaguero mexicano reveló en el podcast de “La Capitana” la rutina que sigue todos los días al pie de la letra para mantenerse en forma, algo que le ayudó a conseguir su llamado con la Selección Mexicana.

El oriundo de Ríoverde, San Luis Potosí, contó que llega a las instalaciones de Coapa a las 9:00 de la mañana, desayuna en el club para tener la sesión de entrenamiento de 10:00 a 12:30 del día, después pasa a ver si tiene que tomar terapia o con los masajistas, además de meterse a las tinas frías y calientes que tiene el América, para después ir a bañarse, comer y entre 13:30 y 14:00 horas sale del club para ir de vuelta a su casa.

Esta rutina de entrenamiento, descanso y buena alimentación es lo que ha mantenido a Ramón Juárez como uno de los mejores futbolistas del América; de igual forma, su constancia y esfuerzo lo han llevado a ser llamado por Javier Aguirre.

Estos son los números de Ramón Juárez con el América

Ramón Juárez es canterano del América, pero antes de tener el gran desempeño con el equipo de André Jardine, el potosino vistió la camiseta del Puebla y el Atlético de San Luis para conseguir experiencia en la primera división, algo que realizó con éxito.

El defensa central regresó al nido de Coapa con mucho recorrido en la Liga MX y poco a poco ha adjudicado la titularidad en el cuadro de André Jardine, logrando 106 encuentros con las Águilas, cuatro goles y una asistencia.

Uno de sus goles más importantes ha sido en la semifinal de vuelta del Apertura 2024, con el que el América logró eliminar al Cruz Azul para meterse en la gran final y después conseguir el tricampeonato en la cancha del Estadio BBVA ante los Rayados.

¿Cuándo fue el último gol de Ramón Juárez con el América?

Ramón Juárez continúa en gran momento con el América, aunque en la pasada Fecha FIFA Javier Aguirre no le dio la oportunidad al mexicano de entrar a disputar los partidos ante Ecuador y Colombia, pero ahora vuelve al nido de Coapa para disputar el Clásico Joven.

La última vez que el zaguero central anotó gol con las Águilas fue el 20 de septiembre del 2025 en el encuentro ante el Monterrey, anotación con la que Juárez le dio el empate a su equipo y consiguió una de las fotos más épicas de su carrera, ganándole el salto dentro del área a Sergio Ramos.

Ramón Juárez ha hecho una buena mancuerna con Sebastián Cáceres en la defensa central de André Jardine, y en los últimos cuatro partidos solo han permitido tres goles.

DCO