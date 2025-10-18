La millonaria pelea entre Pumas y América para comprar a una leyenda del Bayern Múnich

La rivalidad entre América y Pumas tiene un nuevo capítulo fuera de las canchas, luego de que se dio a conocer que ambos equipos tendrían una batalla que involucra mucho dinero de por medio para hacerse de los servicios de Douglas Costa, exjugador del Bayern Múnich.

De acuerdo con información de RTI Esporte, el representante del extremo sudamericano se acercó a los altos mandos de las Águilas y los de la UNAM para ofrecerles los servicios del también exfutbolista de la Juventus.

El citado medio señala que tanto América como Pumas analizan la posibilidad de sumar a sus respectivas plantillas a Douglas Costa, pero al estar todavía en plena recta final de la fase regular del Apertura 2025, el fichaje por el brasileño se retrasaría.

¿Cuál es el valor de Douglas Costa, el jugador que quieren América y Pumas?

El futbolista brasileño Douglas Costa, quien actualmente se encuentra sin equipo, está tasado en 757,000 dólares, de acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt.

El jugador originario de Río Grande del Sur no tiene club desde septiembre de este año, luego de que dejó de formar parte del Sydney FC, conjunto al que se había sumado en el 2024 y con el que seis goles y ocho asistencias en 25 partidos en toda clase de competencias.

Douglas Costa cumplió 35 años de edad el 14 de septiembre, por lo que llegaría a Pumas o América para vivir la última parte de su carrera como futbolista.

América y Pumas no son los únicos que quieren fichar al exBayern Múnich

RTI Esporte reportó que el León es el otro club de la Liga MX que podría hacer el fichaje de Douglas Costa. El representante del brasileño también habría tenido un acercamiento con la directiva de La Fiera.

El León se interpondría en la batalla entre América y Pumas por hacerse de los servicios del exjugador del Bayern Múnich, quien tuvo dos etapas con el club alemán (2015-2018 y 2020-2021).

¿Cuántos títulos ganó Douglas Costa con el Bayern Múnich?

Douglas Costa ganó seis títulos con el Bayern Múnich, juntando sus dos etapas con el equipo alemán.

El extremo brasileño consiguió tres Bundesligas, una Copa de Alemania, una Supercopa de Alemania y un Mundial de Clubes con la camiseta de los Bávaros.

EVG