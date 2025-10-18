¡Brutal! El terrible choque de Red Bull que condiciona la clasificación del GP de Estados Unidos (VIDEO)

Isack Hadjar se impactó contra el muro en el inicio de la clasificación.

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos no inició como se esperaba, pues Isack Hadjar, piloto de Racing Bulls, la escudería filial de Red Bull Racing, terminó impactándose con el muro de contención del Circuito de las Américas, después de que su monoplaza se patinara en una vuelta.

Al momento de que la cámara dentro de su automóvil lo captara a él tras el incidente, se pudo ver al piloto francés bastante molesto, pegándole al volante y golpeándose en el casco y, cuando bajó de su monoplaza, pateó una estructura que estaba suelta en la pista.

Al momento del impacto de Hadjar en el muro de contención, la bandera roja se hizo presente en el GP de Estados Unidos, deteniendo la primera fase de la clasificación por unos minutos y mandando a los pilotos a los pits.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

¿En qué posición de la parrilla de salida largará Isack Hadjar?

Isack Hadjar chocó con el muro de contención en la primera fase de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, quedándose sin marcar un tiempo en la qualy y tendrá que realizar un arduo trabajo en la carrera si quiere sumar puntos este fin de semana.

El piloto francés largará desde la vigésima posición en la parrilla de salida y tendrá que escalar diez lugares en el Circuito de las Américas este domingo, para poder conseguir un punto en el Campeonato de Pilotos.

Hadjar se encuentra en la novena posición en la temporada 2025, consiguiendo 39 unidades después de 18 carreras en la campaña, así que tendrá que seguir sumando puntos para escalar posiciones y lograr un mejor puesto en su primera temporada en la Fórmula 1.

🔴 RED FLAG 🔴



Isack Hadjar has crashed at Turn 6, and he's fuming in the cockpit! 😱



He gets out of the car and is ok#F1 #USGP pic.twitter.com/BrEiiGu16Y — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

¿A qué hora iniciará el Gran Premio de Estados Unidos?

Todo está listo para llevar a cabo la decimonovena carrera en la Temporada 2025 de la Fórmula 1; el Circuito de las Américas será el encargado de recibir el Gran Premio de Estados Unidos de la máxima categoría del automovilismo.

Los 20 pilotos estarán listos minutos antes del arranque, pero el semáforo apagará sus luces en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y después de 56 vueltas en Austin, Texas, conoceremos al ganador de esta carrera, la cual marca la recta final de la campaña.

Los dos pilotos de McLaren quedaron fuera de la Sprint Race tras sufrir un choque entre ellos dos y sin poder sumar puntos a su causa personal, así que buscarán quedarse con el primer puesto del GP de Estados Unidos para seguir liderando el Campeonato de Pilotos.

DCO