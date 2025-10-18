Max Verstappen gana el Sprint del GP de Estados Unidos de F1, en una accidentada carrera

El piloto neerlandés Max Verstappen aprovechó su buena posición en la parrilla de salida y se llevó el primer lugar del podio en el Sprint del GP de Estados Unidos de F1. El británico George Russell y el español Carlos Sainz completaron los mejores tiempos.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron lo que parece ser un buen día para Ferrari, pues fueron cuarto y quinto lugar en el sprtin, dejando una buena impresión en el Circuito de las Américas, en donde este domingo se realiza el GP.

Accidentado Sprint del GP de Estados Unidos de F1

Fue una accidentada carrera, pues Nico Hülkenberg, quien salió en la cuarta posición, cometió un terrible error que provocó una carambola entre los dos McLaren, Oscar Piastri, Lando Norris y el de Aston Martin, Fernando Alonso. El choque dejó fuera de actividad a los volantes del cuadro británico.

El incidente fue buena noticia para Verstappen, quien festejó en silencio, porque sus dos principales competidores en el campeonato de pilotos se quedaron sin puntos en el sprint, además que anímicamente podrían venirse abajo en la qualy en la carrera del domingo.

El Sprint fue en caos, pues a falta de tres vueltas para el final, se presentó otro accidente, ahora entre entre Lance Stroll y Esteban Ocon, que provocó la entrada del auto de seguridad y dejando a los dos pilotos fuera de combate.

Después del sprin se realiza la clasificación, que entrega las posiciones para la carrera del domingo, el tradicional Gran Premio, que en Estados Unidos marca el inicio del final de la temporada.

La carrera al sprint en la F1 es una carrera más corta, de aproximadamente 100 km y unos 30 minutos, que se celebra en sábado en algunos fines de semana del Gran Premio y que entrega puntos para el campeonato de pilotos y de constructores; 8 al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta 1 punto para el octavo clasificado.

El formato sprint otorga puntos a los ocho primeros clasificados y, a partir de la temporada 2023, ya no determina la parrilla para la carrera principal del domingo; esta se decide con su propia sesión de clasificación.

aar