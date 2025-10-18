¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio de Estados Unidos de F1?

Max Verstappen buscará llevarse el triunfo del Gran Premio de Estados Unidos de F1, luego que terminó primero en la carrera sprint que se realizó un día antes, para así mantenerse más metido que nunca esta campaña en la lucha por el campeonato de pilotos.

El León Neerlandés no pierde la esperanza de ganar su quinto título mundial de la F1 de manera consecutivo y de alargar su hegemonía en la máxima categoría del deporte motor. Al momento tiene 281 puntos.

La buena noticia para Verstappen es que los líderes no terminaron el sprint y no sumaron puntos. El australiano Oscar Piastri es líder del campeonato de pilotos con 336 puntos, y compañero de equipo, Lando Norris, cuenta con 314 unidades a su favor, apretando la pelea por el que sería el primer trofeo para ambos.

¿Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos de F1?

El Gran Premio de Estados Unidos de F1 inicia este domingo 19 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Sky Sports.

More points on the board for Max! 👀



Here's how the Drivers' Standings look after our chaotic Sprint 📊#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/Cm6Mna6b4O — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

F1 se prepara para el cierre de temporada

El Gran Premio de Estados Unidos se puede considerar como el inicio del final de la campaña de la F1, pues después de Austin tan solo restarán cinco paradas en el calendario, aunque el campeón de pilotos podría conocerse antes. McLaren ya se adjudicó el título de constructores.

Después de la carrera en el Circuito de las Américas, la Fórmula 1 se mudará al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, que es una de las citas más esperadas años tras año por los aficionados del deporte motor en el país y en el mundo.

La acción sigue en Brasil y después con el todavía nuevo GP de Las Vegas, para terminar la temporada de la F1 en Catar y Abu Dabi.

One of the craziest onboard starts we've seen for a while! 🤯👀



Yuki picks his way through the Turn 1 carnage!#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/IXNv5qASL8 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Max Verstappen gana el sprint del GP de Estados Unidos

Max Verstappen de Red Bull ganó con facilidad una carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos llena de choques, en la que los compañeros líderes del campeonato Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren quedaron fuera en la primera curva cuando sus autos colisionaron.

La pérdida de ambos autos de McLaren podría tener impactar en el campeonato de la temporada, ya que los mecánicos de McLaren ahora enfrentan el desafío de reparar ambos autos antes de la clasificación para el evento principal.

Verstappen comenzó el sprint desde la primera posición y Norris salió segundo seguido de Piastri. Nico Hulkenberg de Kick Sauber intentó hacer una maniobra por debajo de Piastri en la primera curva y en su lugar chocó los autos, enviando a Piastri a estrellarse contra Norris.

El auto de Norris giró y rebotó antes de que una rueda trasera se desprendiera. El auto de Piastri sufrió daños en la suspensión.

aar