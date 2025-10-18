¿Por qué no juegan Kevin Mier y Willer Ditta con Cruz Azul el clásico joven contra el América?

Kevin Mier y Willer Ditta no salieron como titulares con Cruz Azul ante América.

El portero colombiano Kevin Mier y su compatriota Willer Ditta no saltaron como titulares con Cruz Azul en el clásico joven contra el América, esto debido a una decisión del entrenador Nicolás Larcamón, quien contó con el apoyo de la directiva cementera.

La ausencia de ambos fue la gran sorpresa en el 11 inicial de La Máquina para el encuentro contra las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario, sede del último juego de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Mier y Ditta van a la banca por una situación que desde la interna están buscando manejar con hermetismo.



Larcamón decidió con respaldo de directiva y presidencia hoy mandarlos a la banca.

“Mier y Ditta van a la banca por una situación que desde la interna están buscando manejar con hermetismo. Larcamón decidió con respaldo de directiva y presidencia hoy mandarlos a la banca”, reportó al respecto Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN.

¿Quiénes reemplazaron a Kevin Mier y a Willer Ditta?

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, eligió a Raúl Gudiño como el portero titular de La Máquina para el clásico joven contra el América en sustitución de Kevin Mier.

Por su parte, el defensa colombiano Willer Ditta fue reemplazado por el mexicano Jesús Orozco Chiquete, quien forma parte del equipo cementero desde el Torneo Clausura 2025, después de siete campañas con las Chivas.

