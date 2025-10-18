Liga MX

Monterrey y Pumas dividen puntos en el reencuentro de Sergio Ramos y Keylor Navas: Resumen y goles

Monterrey y Pumas empataron 1-1 en su duelo en el Gigante de Acero; Sergio Ramos le hizo gol a Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid

Sergio Ramos le hizo gol de penalti a Keylor Navas en el empate entre Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA.
Sergio Ramos le hizo gol de penalti a Keylor Navas en el empate entre Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Monterrey y Pumas igualaron 1-1 en el Estadio BBVA, testigo del reencuentro de Sergio Ramos y Keylor Navas, excompañeros en el Real Madrid, en la continuación de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX. El punto le sirve de poco a unos felinos que aspiran al play-in.

Las alarmas se encendieron en el minuto 30, cuando José Juan Macías abandonó la cancha en camilla por una fuerte lesión, aparentemente en la planta del pie. Fue sustituido por Santiago López.

Pese a esa sensible baja, fueron precisamente los auriazules los que pegaron primero, cuando minuto 43 Alan Medina definió con un espectacular disparo de derecha tras un vistoso túnel a Sergio Ramos.

Pero Rayados encontró el empate justo antes de que terminara la primera mitad, y lo hizo con un penalti convertido por Sergio Ramos, quien previamente sufrió una falta de parte de Rubén Duarte en un tiro de esquina.

El español Doménec Torrent, entrenador del Monterrey, fue expulsado al minuto 74 por un intercambio de palabras con Luis Pérez, quien fungió como timonel de los felinos por los dos juegos de suspensión que le dieron a Efraín Juárez.

Justo después, Sergio Canales dejó escapar en segundo gol de los locales, cuando cruzó de más su tiro de zurda en el área ante la salida de Keylor Navas.

Pumas y Monterrey regresan a las canchas a mitad de semana

Tanto Monterrey como Pumas volverán a las canchas a mitad de semana, pues los partidos correspondientes a la Jornada 14 del Apertura 2025 se llevará a cabo entre el martes y el miércoles.

Rayados será de nueva cuenta local el martes 21 de octubre, cuando reciba a los Bravos de Ciudad Juárez. Un día después, los dirigidos por Efraín Juárez enfrentan en Ciudad Universitaria al Atlético de San Luis.

EVG

