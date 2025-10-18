¡Alerta en Pumas! José Juan Macías sale lesionado ante Monterrey y apenas lleva siete partidos (VIDEO)

José Juan Macías salió en el carrito de las asistencias del Monterrey vs Pumas.

Se encendieron las alertas en Pumas, pues al minuto 30 de juego José Juan Macías salió de cambio por lesión y en su lugar entró Santiago López, pues Guillermo Martínez también fue baja del equipo por una molestia. Las imágenes son preocupantes, pues el delantero mexicano tuvo que salir en el carrito de las asistencias médicas.

Al momento de estar tirado en el césped, Macías hizo una cara de molestia mientras se tocaba la punta del pie; todo indica que la lesión podría ser en la planta del pie, pero tendremos que esperar al parte médico que saque el Club Universidad para conocer cuánto tiempo estará fuera el ariete azteca.

En caso de que se confirme una fea lesión para José Juan Macías y tenga que estar varias semanas fuera de las canchas de la Liga MX, esta sería su séptima lesión en un tiempo de cinco años, además de que solo lleva siete partidos con los Pumas.