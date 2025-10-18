Monterrey vs Pumas: Esta fue la razón por la que se guardó un minuto de silencio en el partido (VIDEO)

Se guardó un minuto de silencio en el Monterrey vs Pumas.

Antes del inicio del partido entre el Monterrey y los Pumas, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, el árbitro indicó que se guardará un minuto de silencio por las víctimas y afectados de los desastres naturales que se han presentado en la República Mexicana.

Sin embargo, las porras que se encuentran en las gradas del Gigante de Acero no dejaron de tocar los tambores y cantar las porras durante el minuto de silencio antes de arrancar el compromiso en la Sultana del Norte.

Uno de los estados más afectados por la tormenta tropical Gerry fue Poza Rica, Veracruz, donde las personas sufrieron graves inundaciones por el desbordamiento del río Cazones, generando el fallecimiento de varios mexicanos y la pérdida de bienes materiales para los veracruzanos.