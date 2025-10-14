Pumas se blinda y define a su nuevo entrenador, en caso de una desgracia con Efraín Juárez

La Liga MX se prepara para su reanudación luego de la Fecha FIFA y uno de los equipos que más ha dado de qué hablar es Pumas, pero no precisamente por sus buenos resultados, pues se dice que la directiva no está del todo contenta con el proyecto de Efraín Juárez y ya hasta tendrían a su reemplazo.

En caso de que la situación con Juárez no mejore y el Club Universidad siga con los malos resultados, medios nacionales señalan que los altos mandos felinos tienen en mente al entrenador que puede sustituir al mexicano y el elegido sería un viejo conocido de la Liga MX; el serbio Veljko Paunovic.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en el partido ante América del Apertura 2025 de la Liga MX ı Foto: Mexsport

Posibles reemplazos de Efraín Juárez

Veljko Paunovic acaba de salir del Real Oviedo de España, club con el que logró el ascenso a LaLiga, pero sus malos resultados en Primera le costaron el puesto, pese a ello, por su pasado en el futbol mexicano tendría crédito suficiente para llegar, en caso de ser requerido, al banquillo auriazul.

Con marca de tres ganados, cuatro empates y cinco derrotas en el Apertura 2025, Efraín Juárez tiene a Pumas en el décimo lugar de la Liga MX, pero el funcionamiento ha dejado mucho que desear, en especial para una plantilla que sumó a elementos como Keylor Navas, Álvaro Angulo y Pedro Vite, todo seleccionados de sus respectivos países.

Además, el comportamiento de Efra Juárez es un tema que preocupa en los Pumas, ya que sus rabietas constantes, expulsiones y confrontaciones con prensa y árbitros, hacen que los directivos se pregunten si es el técnico ideal para representar a la UNAM y su equipo.

Efraín Juárez en un partido de Pumas ı Foto: Mexsport

Más nombres que suenan en Pumas

Veljko Paunovic tiene experiencia en el futbol mexicano con Chivas y Tigres, llevando al Club Deportivo Guadalajara a una final de Liga MX, en donde perdieron ante el cuadro de la UANL, que curiosamente fue su otra escuadra, a la que dejó para ir a dirigir a España.

El serbio Paunovic no es el primer nombre que suena en Cantera para reemplazar a Efraín Juárez, ya que el de Martín Anselmi también ha sonado para estratega felino, aunque por el momento parece ser que Juárez tiene confianza para terminar el certamen, en donde buscará meter a su conjunto a la Liguilla.

No importa el técnico que entrene a Pumas, la misión es la misma desde hace 14 años; ganar el título de Liga MX, el cual se consiguió por última vez en el lejano 2011, cuando vencieron a Morelia en la gran final en un lleno Estadio de Ciudad Universitaria.

aar