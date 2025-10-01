¡Alerta en Pumas! Efraín Juárez ya tendría reemplazo y sería el eterno odiado por la afición mexicana

Efraín Juárez llegó a dirigir a los Pumas después del éxito que tuvo en Colombia al frente del Atlético Nacional, pero su paso por el conjunto universitario no ha sido el esperado por la directiva de los auriazules; es por eso que ya están en la mira de un nuevo entrenador para el conjunto del Pedregal y el nombre que está en la lista es Martín Anselmi.

Después de salir expulsado en el Clásico Capitalino y perderse dos jornadas en el Apertura 2025, la continuidad del técnico mexicano en Pumas pende de un hilo, pues, a pesar de ver la tarjeta roja, los Universitarios solo tienen tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Los altos mandos del equipo auriazul ya están en busca de un estratega que reemplace a Efraín Juárez en caso de que se vaya del equipo y, para la mala suerte de algunos aficionados mexicanos, es uno de los estrategas más odiados de la Liga MX, por como se dio su salida del Cruz Azul.

Martín Anselmi lidera la lista de reemplazos de Efraín Juárez

Con información de Claudia García de Fox Deportes, los Pumas tienen en la órbita a Martín Anselmi para ser el nuevo técnico de los auriazules en caso de que Efraín Juárez salga del equipo si no tiene los resultados esperados por la directiva, además de que podrían tener una reunión con el argentino en los próximos días.

La misma persona también comentó que Anselmi no es la única opción que tienen los altos mandos del Club Universidad para dirigir el banquillo auriazul, pero el nombre de la segunda opción de entrenador no fue revelado por el momento.

Lo único que genera miedo entre la afición de los Pumas por esta contratación es el antecedente que tiene con el Cruz Azul, equipo al que dejó tirado de un día a otro para irse a dirigir al Porto de Portugal.

¿La indisciplina de Efraín Juárez se traslada a los jugadores?🤔#CuadroTitular pic.twitter.com/EuWsTkx3IX — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

¿Cuándo vuelven a jugar los Pumas en la Liga MX?

Los Pumas fueron humillados cruelmente por el América en el Clásico Capitalino el fin de semana pasado, pero el equipo de Efraín Juárez ya se prepara para afrontar su siguiente reto en el Apertura 2025.

El siguiente compromiso de los auriazules en el torneo local será ante las Chivas, el próximo domingo 5 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Tanto los Universitarios como el Rebaño Sagrado necesitan una victoria obligada en este partido, pues se encuentran en la décima y novena posición, respectivamente, así que una victoria los ayudaría a mantenerse en los puestos de play-in.

DCO